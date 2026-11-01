Poliția a evacuat o nouă tabără de protest din Lisabona, după manifestația la care s-au adunat mii de oameni

Portugalia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize imobiliare din Europa, tinerii fiind printre cei mai afectați. Prețurile locuințelor s-au dublat cu mult față de 2017, iar chiriile pentru contractele noi aproape s-au dublat, potrivit Reuters.

Protestele față de creșterea vertiginoasă a costurilor locuințelor s-au intensificat în Portugalia în ultimele săptămâni. În Spania, Franța și Germania, dar și alte țări din Europa au fost desfășurate proteste similare, legate de locuințe sau costul nivelului de trai.

Protestatarii au instalat peste 50 de corturi în Piața Rossio, după un marș organizat, sâmbătă, prin centrul Lisabonei, la care au participat mii de persoane.

În jurul orei 4:30 dimineața, zeci de polițiști, unii însoțiți de câini de poliție, au intervenit în tabăra de corturi după ce comandantul de poliție Iuri Rodrigues i-a avertizat de trei ori pe protestatari cu privire la faptul că aceste corturi ridicate ilegal vor fi demontate dacă nu le îndepărtează de unii singuri. Polițiștii i-au mai avertizat pe protestatari că vor fi acuzați de nesupunere dacă opun rezistență.

Sute de protestatari care apărau tabăra de corturi au fost dispersați de poliție, cu scuturi și bastoane. Alte tabere de corturi, dar mai mici, au fost desființate similar de poliție, în Piața Dom João I din Porto.

Anterior, deputatul socialist Pedro Delgado Alves a declarat că Piața Rossio era pașnică și că nimic nu justifica „o intervenție a poliției care să implice forța, violența fizică sau atacuri cu bastoane, genul de scene la care am asistat săptămâna trecută”. Poliția a fost criticată pentru că a atacat cu bastoane demonstranții și a arestat zeci de persoane în timp ce evacua taberele de corturi din aceleași piețe în urmă cu o săptămână. De ce protestează portughezii?

Protestatarii guvernului desființarea unui proiect de lege care facilitează evacuările și elimină plafoanele de chirie pentru noile contracte de închiriere, proiect care a trecut de prima lectură parlamentară cu abținerea partidului de extremă dreapta Chega.