Franța se pregătește pentru noi proteste la nivel național, cu sute de mii de oameni așteptați în stradă

Pentru a preveni noi violențe, autoritățile din Paris au interzis organizarea manifestațiilor pe anumite trasee din centrul capitalei. De asemenea, în anumite zone centrale vor fi reintroduse restricții de circulație pe timpul nopții, conform dpa.

Cu toate acestea, Tribunalul Administrativ din Paris a decis că un marș între Place de la Bastille și Place de la Nation, în centrul orașului, poate avea loc, potrivit presei franceze.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, vineri, o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța, avertizând că manifestațiile ar putea provoca blocaje rutiere și perturbări ale transportului public, feroviar și aerian.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a precizat că pe străzi vor fi mobilizate numeroase forțe de ordine, invocând riscurile la adresa ordinii publice.

Autoritățile se așteaptă din nou la participarea a sute de mii de persoane la proteste. Weekendul trecut, 70.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru a interveni împotriva protestatarilor violenți.

Tinerii din Franța protestează de câteva săptămâni față de deficitul de profesori și condițiile precare din școli, cerând îmbunătățirea dotărilor. De la jumătatea lunii octombrie, acestora li s-au alăturat și alte categorii de protestatari, nemulțumiți în principal de costul ridicat al vieții.