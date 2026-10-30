Proteste de amploare anunțate sâmbătă în Franța. MAE avertizează asupra blocajelor rutiere și perturbării zborurilor

Potrivit MAE, ar urma să aibă loc manifestații în orașe, precum și posibile blocaje sau acțiuni punctuale în intersecții rutiere, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere.

În acest context, sunt posibile perturbări ale transportului public în comun, traficului rutier, feroviar și aerian, în special în marile aglomerări urbane și în apropierea infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj.

Cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetățenii români sunt rugați să consulte site-ul aeroporturilor din localitatea de destinație/plecare din Franța.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, pot suna la consulatele României din Franța.