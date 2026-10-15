Albania, paralizată de proteste violente. MAE emite o atenționare de călătorie pentru români

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, atenționarea de călătorie a fost emisă după ce în Tirana protestele s-au transformat în violențe. Această situație ar putea cauza anumite perturbări, inclusiv de trafic și în transportul public.

Pericolul ca protestele să se extindă

Aceste revolte s-ar putea extinde și în alte orașe, precum Shkoder, Elbasan, Korca, Vlora sau Lushnja.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să manifeste vigilență, să păstreze distanța față de adunările mari de persoane sau demonstrații, să respecte cu strictețe recomandările autorităților locale și să se informeze în permanență cu privire la evoluția situației.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tirana:

+355 4 230 31 33;

+355 4 230 3104.

Apelurile vor fi redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație consulară dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Albania:

+355 69 709 779.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet tirana.mae.ro și mae.ro.

Mai mult, cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie și aplicaţia „Călătoreşte informat”.