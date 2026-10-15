Revolte violente în Albania, după protestele împotriva unui proiect asociat ginerelui lui Trump. Zeci de răniți și arestări în capitală

Sute de tineri au devastat magazine, au incendiat containere de gunoi și au atacat clădiri guvernamentale în timpul protestelor desfășurate miercuri, 14 octombrie, la Tirana, relatează Associated Press. Polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.

Manifestanții au ridicat baricade improvizate și au încercat să spargă cordoanele forțelor de ordine. Potrivit autorităților, 23 de polițiști și alte șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 35 de participanți la proteste au fost reținuți.

Patru ministere atacate în timpul confruntărilor

Violențele au provocat distrugeri în mai multe zone ale capitalei albaneze. Manifestanți cu fețele acoperite au spart vitrinele unor magazine, au vandalizat bănci și au provocat pagube la cel puțin patru clădiri ministeriale.

Forțele de ordine au întâmpinat dificultăți în controlarea confruntărilor, care au izbucnit simultan în mai multe puncte ale orașului. Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a condamnat violențele și a cerut calm, subliniind că respectarea Constituției și a legii este obligatorie pentru toți. Ministrul Sănătății, Klodiana Spahiu, care i-a vizitat pe polițiștii răniți, a calificat violențele drept „intolerabile”.

Cum a ajuns proiectul asociat ginerelui lui Trump în centrul protestelor

Manifestațiile au început ca acțiuni organizate de grupuri studențești care solicită reforme în educație, dar s-au alăturat unei campanii antiguvernamentale mai ample. Mișcarea, cunoscută sub numele de „Flamingo”, cere demisia premierului Edi Rama, pe fondul acuzațiilor de corupție generalizată formulate de protestatari.

Una dintre principalele surse de nemulțumire este un proiect de dezvoltare imobiliară pe litoralul albanez, asociat lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Proiectul a provocat proteste timp de mai multe luni și a contribuit la intensificarea tensiunilor politice din țară.

Legătura cu familia președintelui american a adus controversa imobiliară în atenția internațională, în timp ce nemulțumirile manifestanților s-au extins asupra conducerii guvernului albanez. Denumirea mișcării „Flamingo” provine de la pancartele cu imaginea păsării roz, devenită simbolul protestelor.

Uniunea Europeană cere respectarea dreptului la protest

Escaladarea violențelor a provocat și reacția delegației Uniunii Europene în Albania. Reprezentanții europeni și-au exprimat îngrijorarea față de confruntările de la Tirana și au solicitat autorităților un răspuns proporțional.

Reacția a venit inclusiv pe fondul acuzațiilor formulate de organizatorii manifestațiilor privind folosirea excesivă a forței de către poliție împotriva protestatarilor și jurnaliștilor. Delegația UE a subliniat că libertatea de întrunire și libertatea de exprimare reprezintă drepturi fundamentale și valori europene.

Protestele au loc într-un moment sensibil pentru Albania, țară care urmărește aderarea la Uniunea Europeană și care se confruntă cu tensiuni politice alimentate de acuzațiile de corupție și de contestarea proiectului de dezvoltare de pe litoral.