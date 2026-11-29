Revenirea treptată a Rusiei în competițiile sportive internaționale provoacă îngrijorare în rândul aliaților Ucrainei din Europa și Canada, în timp ce armata rusă continuă atacurile cu rachete și drone asupra teritoriului ucrainean.

Într-un interviu publicat duminică de The Guardian, premierul estonian Kristen Michal a declarat că se așteaptă ca Uniunea Europeană să interzică participarea sportivilor ruși la competiții sub drapelul și simbolurile naționale.

Rusia poate reveni la Jocurile Olimpice

Comitetul Internațional Olimpic a anunțat la începutul acestui an ridicarea suspendării Rusiei, ceea ce permite echipelor ruse să participe la Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

Rusia poate participa și la Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață, programat în Germania în mai 2027, conform unei decizii a Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Organizațiile sportive internaționale sunt tot mai dispuse să renunțe la restricțiile impuse sportivilor ruși de la începutul invaziei Ucrainei. Președintele Comitetelor Olimpice Europene, Spyros Capralos, a declarat recent că cel mai important lucru este ca toți sportivii să participe la competiții.

Premierul Estoniei nu este de acord și spune că unii dintre sportivii ruși fac parte din armata rusă.

„Kremlinul folosește sportul pentru a legitima agresiunea. Cum poți să privești imaginile din Ucraina, cu femei și copii uciși, și să spui că este în regulă ca acești oameni să participe la competițiile tale sportive?”, a declarat Kristen Michal.

Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută interzicerea participării sportivilor ruși și belaruși sub drapelele naționale la toate competițiile organizate în Uniunea Europeană.

Propunerea prevede și interzicerea sponsorizării de către Rusia a organizațiilor sportive și culturale europene, precum și excluderea oficialilor ruși din organizațiile sportive europene.

Măsurile fac parte din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și necesită aprobarea unanimă a celor 27 de state membre.

Estonia sprijină și propunerea de interzicere a accesului în UE al actualilor și foștilor combatanți ruși. Inițiativa fusese amânată la începutul anului din cauza obiecțiilor Franței și Italiei, două țări care acordă anual zeci de mii de vize turistice cetățenilor ruși.

Estonia își închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia

Estonia va închide marți, 1 decembrie, toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia, ca răspuns la tentativa de sabotaj asupra fabricii de drone Threod Systems, situată în apropierea capitalei Tallinn. A fost cea de-a doua tentativă de sabotaj asupra unei fabrici estoniene din industria de apărare atribuită Rusiei.

Șeful guvernului estonian consideră că riscul unui atac militar convențional al Rusiei asupra Estoniei este redus, datorită capacităților militare ale statelor membre ale UE și NATO. Acesta nu exclude însă intensificarea atacurilor hibride și a campaniilor de dezinformare.

Estonia, pregătită să majoreze sprijinul pentru Ucraina

Premierul estonian a declarat că Uniunea Europeană nu va abandona Ucraina, chiar dacă unele state vor decide să își retragă sprijinul financiar.

Estonia alocă aproape 7% din produsul intern brut apărării și proiectelor conexe. Aproximativ 5,4% din PIB reprezintă cheltuieli militare directe, iar alte 1,5% sunt destinate unor proiecte din domeniul comunicațiilor, transporturilor și securității energetice.

Kristen Michal spune că țara sa este pregătită să contribuie suplimentar la finanțarea Ucrainei, dacă va fi necesar.

„Cum poți să obosești din cauza războiului când stai într-o cameră încălzită, în pace și liniște, ai apă la robinet și te poți uita la televizor? În Ucraina, oamenii luptă împotriva Rusiei pentru libertate, civilii mor, nu au căldură, electricitate și apă. Și cine obosește? Cel care stă în camera încălzită? Aceasta nu este o opțiune”, a declarat premierul Estoniei.