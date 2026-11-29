Imagini generate de AI, prezentate ca fiind imagini reale

Unele imagini generate de inteligența artificale au fost prezentate drept rezultate autentice, obținute în urma mai multor tratamente oferite de una dintre clinicile din Istanbul.

Potrivit unei investigații realizate de The Independent, imaginile încărcate de o astfel de clinică din Turcia într-un server de detectare a fotografiilor realizate cu inteligența artificială au obținut un scor de 99% ca fiind generate cu AI.

„Se poate observa o creștere foarte clară a numărului de aprecieri și comentarii, precum și a implicării generale în postări, pe măsură ce acestea încep să utilizeze generarea de inteligență artificială”, a declarat fondatorul unei platforme pentru identificarea conținutului realizat de inteligența artificială.

Platforma respectivă a rulat alte cinci pagini cu clinici cosmetice, toate cu sediul în Turcia, prin intermediul instrumentului său de detectare. Patru dintre acestea au fost descoperite că au folosit o formă de generare de inteligență artificială în imaginile lor.

Analiza a 500 de postări de pe rețelele sociale de pe aceste alte conturi a constatat că 11% conțineau imagini generate de inteligență artificială. Dintre postările identificate ca fiind generate de inteligență artificială, toate, cu excepția a șapte, au fost comparații de tip „înainte și după”.

„Cel mai îngrijorător aspect este capacitatea sa de a convinge opinia publică”, a spus fondatorul platformei.

Ce spune legislația din Turcia

Noua legislație privind regulile de publicitate specifice inteligenței artificiale din Turcia, care a intrat în vigoare în august 2026, interzice agenților de publicitate să utilizeze replici digitale generate de inteligență artificială ale unor persoane reale în moduri care sugerează în mod fals că acestea au utilizat sau experimentat personal un produs sau serviciu sau l-au aprobat.

De obicei, conținutul generat de inteligența artificială este semnalizat pe platforme tehnologice precum Meta și X, deoarece instrumente precum Google și OpenAI pot încorpora filigrane digitale sau metadate care îl identifică ca fiind generat de inteligența artificială, potrivit sursei citate.