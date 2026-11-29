Peste o duzină de regiuni, inclusiv Moscova, au fost vizate de dronele ucrainene, într-o altă noapte de atacuri intense.

Potrivit Euronews, sute de drone au vizat regiunea Moscovei, în timp ce peste o duzină de alte regiuni au fost atacate de forțele ucrainene.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că peste 500 de drone au zburat spre regiunea capitalei.

„Cele mai multe au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană ale ministerului apărării în timpul apropierii de la distanță. Un total de 105 drone au fost distruse în timpul apropierii de Moscova”, a scris Sobyanin pe rețelele de socializare.

Cu o zi în urmă, Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele sale antiaeriene au doborât 1.246 de drone ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă. Peste 460 de drone au fost lansate în direcția Moscovei, iar nouă persoane au fost rănite în regiunea Briansk.

În regiunea Samara, din sud-estul părții europene a Rusiei, autoritățile locale au raportat o nouă tentativă de atac asupra unor instalații industriale. Guvernatorul regiunii a precizat că nu s-au înregistrat morți sau răniți.

Autoritățile militare ruse au raportat și interceptarea unor drone deasupra peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.