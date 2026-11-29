Mesajul, descris de un reprezentant al Palatului Buckingham drept un adevărat „strigăt al inimii”, a fost publicat pe rețelele oficiale ale monarhiei înaintea Crăciunului și face parte din inițiativa „The Queen’s Christmas Present”.

„Cititul este un dar care ar trebui să aparțină fiecărui copil”, a transmis regina, subliniind că accesul la cărți și bucuria lecturii pot influența decisiv dezvoltarea și viitorul celor mici.

Apelul său vine în contextul unui studiu realizat de National Literacy Trust, potrivit căruia unul din 11 copii și tineri din Marea Britanie nu are nicio carte acasă. În comunitățile dezavantajate, situația este și mai gravă, proporția ajungând la unul din șapte copii.

În scrisoarea de aproximativ 700 de cuvinte, Camilla a mărturisit că o întristează profund faptul că atât de mulți copii sunt privați nu doar de magia poveștilor, ci și de oportunitățile pe care dragostea pentru lectură le poate deschide pe parcursul vieții, scrie The Independent.

Regina a atras atenția și asupra consecințelor pe termen lung ale dificultăților de alfabetizare, care pot afecta încrederea în sine, starea de bine și șansele de integrare socială și profesională.

Aproximativ 800.000 de copii vor primi câte o carte de Crăciun

Prin inițiativa „The Queen’s Christmas Present”, toți elevii din ultimul an al ciclului primar din Marea Britanie, inclusiv copiii educați acasă, vor primi în dar o ediție specială a volumului „Impossible Creatures”, scris de Katherine Rundell.

Aproximativ 800.000 de copii vor beneficia de această inițiativă. Cartea va avea o ștampilă regală specială și un mesaj personal din partea reginei. De asemenea, va fi disponibilă în format audiobook și în Braille, pentru a putea ajunge la cât mai mulți cititori.

Camilla i-a îndemnat pe părinți, bunici, profesori și membrii comunităților locale să contribuie la încurajarea lecturii, fie prin voluntariat, donații de cărți, fie printr-un gest simplu, precum citirea unei povești înainte de culcare.

„Este o poveste la care putem contribui cu toții, ca părinți, bunici, profesori și îngrijitori sau pur și simplu ca membri ai comunităților noastre”, a scris regina.

În calitate de patron al National Literacy Trust, Camilla este de mult timp implicată în campaniile de promovare a alfabetizării. Ea speră ca inițiativa de Crăciun să contribuie la asigurarea accesului fiecărui copil la lectură și să reprezinte un prim pas către descoperirea universului literaturii.

Lectura, o soluție și pentru problemele sociale ale tinerilor

Apelul reginei vine într-un moment în care Marea Britanie se confruntă și cu provocări importante privind șomajul în rândul tinerilor. Alan Milburn a avertizat recent, într-un raport, asupra numărului ridicat de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani care nu urmează studii, nu au un loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Numărul acestora se apropie de un milion.

Jonathan Douglas, directorul executiv al National Literacy Trust, a subliniat legătura directă dintre dificultățile de alfabetizare și riscul excluziunii sociale. Potrivit acestuia, tinerii care nu dobândesc competențe solide de citire au un risc de două ori mai mare de a ajunge în categoria celor care nu sunt în educație, muncă sau formare profesională.

Într-un dialog filmat cu autoarea Katherine Rundell și fostul laureat britanic pentru literatura pentru copii Frank Cottrell-Boyce, regina a descris nivelul redus al deținerii de cărți în rândul copiilor drept „înfricoșător”.

Volumul „Impossible Creatures” urmărește aventurile lui Christopher Forrester, în vârstă de 12 ani, și ale unei fete pe nume Mal, care încearcă să salveze creaturi mitologice, printre care dragoni, unicorni și veverițe nordice fantastice, pe insulele misterioase ale arhipelagului Glimouria.

La finalul mesajului său, Camilla a transmis că speră ca eforturile depuse în cadrul Anului Național al Lecturii să continue și în anul următor, astfel încât niciun copil să nu fie lăsat în urmă.

„Deși știm cu toții că cei mici se pot comporta uneori ca niște creaturi imposibile, cititul este un dar care ar trebui să aparțină fiecărui copil”, a concluzionat regina.