Cu o lungime de peste 46 de centimetri și o greutate de 20 de kilograme, supiera Meissonnier este vedeta licitației din 1 decembrie de la Christie’s din Londra, potrivit Associated Press.

Realizată în anii 1730 de artistul și aurarul francez Juste-Aurèle Meissonnier într-un stil rococo extravagant, aceasta a fost „concepută pentru a uimi”, spune Isabella Cartier-Stone, reprezentantă a casei de licitații britanice Christie’s.

Având forma unei cochilii stilizate, capacul supierei este încrustat cu motive detaliate din argint, ce reprezintă plante și animale, printre care „o rață, un crab, un pește, o stridie și un melc, alături de o anghinare și alte legume cu frunze”, conform catalogului.

Aristocrați britanici, oficiali ruși dar și americanul J.P. Morgan

Printre proprietarii supierii s-au numărat aristocrați britanici, oameni de stat ruși, dar și bancherul american John Pierpont Morgan.

Bancherul și finanțistul american a fost unul dintre cei mai influenți afaceriști din economia americană de secol XIX-XX.

În 1871, acesta avea să pună bazele băncii Drexel, Morgan&Co, la New York. Peste 20 de ani mai târziu, aceasta avea să devină una dintre cele mai importante bănci de investiții din SUA.

Poate chiar o importantă decizie financiară a fost luată de finanțist în cadrul unei cine la care s-a servit mâncare din impresionantul castron.

După aproape un secol de la moartea fondatorului său, în anul 2000, banca J.P. Morgan a fuzionat cu Chase Manhattan Corporation, formând una cele mai mari instituții financiare din lume.

În 2025, J.P. Morgan Chase & Co. a înregistrat un profit net de 57,05 miliarde de dolari, din serviciile bancare prestate, dar și consultanță pentru fuziuni și achiziții.

Este una dintre cele două piese ale unei perechi despărțite după ce au fost scoase la licitație împreună în 1977, cealaltă aflându-se la Muzeul de Artă din Cleveland, în Ohio.

Supiera este scoasă la vânzare ca parte a unei colecții de argintărie deținută de familia Blaquier-Arrieta, o familie de colecționari argentinieni înstăriți, și are o estimare înainte de licitație cuprinsă între 4 milioane și 6 milioane de lire sterline, echivalentul a unei sume cuprinse între 4,78 de milioane de euro și 7,17 milioane de euro.