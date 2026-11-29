Miniștrii de externe ai Australiei, Belgiei, Canadei, Franței, Luxemburgului, Marii Britanii, Norvegiei și Poloniei au făcut acest apel într-o declarație comună, publicată sâmbătă de Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe.

Potrivit Al Jazeera, țările au transmis că votul este esențial pentru reînnoirea democratică a organizației și este „inseparabil de păstrarea soluției cu două state”.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a amânat alegerile legislative din octombrie.

Scrutinul ar fi trebuit să fie primul din 2006 încoace și urma să aibă loc sâmbătă. Acesta a fost mutat pentru 11 septembrie 2027 și a fost stabilit un scrutin prezidențial pentru aceeași zi.

De ce au fost amânate alegerile

Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), condus de Abbas, a transmis luna trecută că nu există condiții propice organizării de alegeri în Cisiordania, Ierusalimul de Est și Gaza ocupate. De asemenea, a menționat că Israelul nu a permis accesul materialelor electorale sau al observatorilor internaționali în Gaza.

Conform declarației miniștrilor, „la douăzeci de ani de la ultimele alegeri naționale din Palestina”, palestinienilor li se refuză în continuare dreptul de vot.

„Organizarea unor alegeri libere și transparente este esențială pentru păstrarea principiilor democratice care trebuie să rămână în centrul instituțiilor palestiniene”, au adăugat aceștia.

Declarația a avertizat că sprijinul continuu al țărilor pentru Autoritatea Palestiniană „merge mână în mână” cu angajamentele privind reforma și reînnoirea democratică.

Alegerile în Palestina, „de mult așteptate”

Înaltul șef al politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat luna trecută că alegerile în teritoriul palestinian ocupat sunt „de mult așteptate”.

Abbas, în vârstă de 90 de ani, a fost ales ultima dată în 2005 și a guvernat prin decret de la expirarea mandatului său, în 2009, potrivit sursei citate.

El le promisese în scris președintelui francez Emmanuel Macron și prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman că va organiza ambele alegeri, ca parte a recunoașterii de către Franța a unui stat palestinian, în septembrie 2025.