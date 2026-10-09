Alegerile palestiniene, amânate până în 2027. Situația din Gaza și Cisiordania împiedică organizarea scrutinului

Alegerile legislative palestiniene, programate pentru 28 noiembrie 2026, urmează să fie amânate, posibil până în septembrie 2027, din cauza deteriorării situației din teritoriile palestiniene, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.

Oficialul palestinian Hussein Al Sheikh a informat Franța despre această decizie într-o scrisoare adresată ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot, care datează din 8 octombrie.

„Evaluarea a concluzionat că premisele politice, de securitate și economice pe care s-a bazat stabilirea datei alegerilor legislative pentru 28 noiembrie 2026 nu s-au materializat”, se arată în scrisoare.

Documentul precizează că „desfășurarea acestora în circumstanțele actuale se lovește de obstacole fundamentale care afectează caracterul incluziv, libertatea de participare și integritatea procesului electoral”.

Existau deja multe îndoieli referitor la organizarea alegerilor Autorității Palestiniene la sfârșitul lunii noiembrie. Palestinienii nu au mai organizat alegeri legislative sau prezidențiale din 2005-2006.

Ulterior, gruparea islamistă Hamas, rivală a președintelui palestinian Mahmoud Abbas, a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza și i-a îndepărtat pe loialiștii acestuia.

Unii oficiali ai partidului Fatah, condus de Abbas, au cerut un dialog cu Hamas și cu alte facțiuni palestiniene pentru a afla viziunea națională comună înaintea organizării alegerilor.

Alți oficiali au indicat probleme legate de transportul urnelor, buletinelor de vot și al cernelii electorale către Gaza.

Potrivit lot, aceste obstacole ar putea face imposibilă desfășurarea scrutinului.

Oficialii palestinieni se așteptau la acțiuni din partea SUA

Potrivit scrisorii, palestinienii se așteptau ca situația să se îmbunătățească după implementarea inițiativei de pace a președintelui american Donald Trump și a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU.

Printre măsurile prevăzute se numărau desfășurarea unor forțe internaționale și a poliției palestiniene în Gaza, dezarmarea Hamas și retragerea trupelor israeliene.

Palestinienii ar fi vrut acțiuni din partea SUA pentru a preveni noi anexări de teritorii palestiniene în Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Scopul ar fi fost, de fapt, limitarea violențelor coloniștilor și obținerea deblocării a aproape 7 miliarde de dolari din fondurile palestiniene reținute de Israel.

„Cu toate acestea, acești pași, înțelegeri și promisiuni nu s-au materializat. Dimpotrivă, condițiile s-au deteriorat în întregul teritoriu palestinian”, se precizează în scrisoare, care descrie problemele de securitate din Gaza și Cisiordania.

În urma evaluării situației, oficialii palestinieni i-au recomandat lui Abbas „să amâne cu câteva luni data alegerilor legislative și să continue dialogul pentru pregătirea condițiilor interne”.

El a fost, de asemenea, sfătuit să emită un decret prin care alegerile să fie reprogramate pentru prima jumătate a lunii septembrie 2027.

Președintele Autorității Palestiniene, ales în 2005, își reafirmase intenția de a organiza alegerile într-un discurs susținut la Națiunile Unite pe 24 septembrie.