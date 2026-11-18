Tancurile israeliene au pătruns pe șoseaua principală Salahudeen , la vest de „Linia Galbenă”, granița care delimitează cele două treimi din Fâșia Gaza aflate încă sub control israelian, a transmis agenția de presă Reuters.

Motivul declanșării operațiunii

De asemenea, Coordonatorul Activităților Guvernamentale în Teritorii a transmis: „IDF a început o operațiune militară care vizează infrastructura teroristă din zona centrală a Fâșiei Gaza, în perimetrul din jurul „Liniei Galbene”.

„Luăm măsurile necesare pentru a minimiza riscul de a cauza daune populației civile. „Pentru siguranța dumneavoastră, vă îndemnăm, locuitori ai Fâșiei, să rămâneți la distanță de zona în care operează forțele noastre, până când purtătorul de cuvânt al IDF va emite o informare oficială prin care va anunța încheierea operațiunii”, a mai transmis instituția.

Medicii palestinieni au anunțat că un atac aerian israelian în apropierea zonei de incursiune a ucis o persoană, în timp ce alte două persoane și-au pierdut viața mai devreme în cursul zilei, în urma unor lovituri aeriene separate în Deir al-Balah și orașul Gaza.

Armistițiul fragil și pierderile de vieți omenești

Operațiunea are loc în contextul armistițiului intrat în vigoare în octombrie 2025, care a pus capăt războiului din enclava palestiniană, dar care nu a oprit atacurile israeliene și nici nu a dus la dezarmarea Hamas.

Israelul susține că gruparea islamistă s-a regrupat și s-a reînarmat recent, motiv pentru care și-a intensificat operațiunile, în timp ce Hamas acuză partea israeliană că încearcă să submineze acordul de încetare a focului.

Conform autorităților sanitare din Gaza, cel puțin 1.600 de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a armistițiului, iar armata israeliană raportează moartea a cinci militari israelieni în aceeași perioadă.

Bilanțul total al războiului început în urma atacului de la 7 octombrie 2023 se ridică la peste 74.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă.