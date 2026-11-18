Comisia Europeană a propus miercuri un nou împrumut pentru Ucraina, în valoare de 45 de miliarde de euro, pentru a ajuta la acoperirea unui deficit de finanțare de 70 de miliarde de euro pentru anul viitor.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles.

Banii vor fi rambursați de către Kiev, însă doar după ce Rusia va plăti despăgubiri pentru pagubele provocate în contextul războiului, relatează Reuters.

„Considerăm că aceasta este cea mai bună modalitate de a oferi Ucrainei o poziție puternică la masa negocierilor, iar Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul abia după ce Rusia va plăti pentru pagubele pe care le-a provocat în Ucraina”, a spus von der Leyen, potrivit The Guardian.

Propunerea necesită aprobarea tuturor statelor membre ale UE

Potrivit șefei Comisiei Europene, acest împrumut va asigura circa două treimi din nevoile de finanțare suplimentare ale Ucrainei în 2027. Cealaltă treime va fi acoperită de ceilalți parteneri internaționali ai Kievului.

Cea mai mare sumă, de 25 de miliarde de euro, ar urma să finanțeze industria de apărare din Ucraina. Celelalte 20 de miliarde de euro ar urma să fie acordați pentru sprijin bugetar general.

Pentru a finanța împrumutul, Comisia Europeană ar urma să contracteze împrumuturi în numele UE pe piețele internaționale, au precizat oficialii.

Propunerea are nevoie de aprobarea unanimă a țărilor membre ale UE și, în cazul în care se va concretiza, s-ar adăuga unui împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, convenit ​de liderii UE la sfârșitul anului trecut pentru a finanța Ucraina în 2026 și 2027.