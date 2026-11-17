Europarlamentarul Siegfried Mureșan consideră că Germania greșește atunci când condiționează adoptarea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 de asigurarea finanțării pentru Ucraina.

Acesta a declarat că atât bugetul comunitar, cât și sprijinul acordat Kievului sunt la fel de importante și trebuie aprobate în paralel, fără ca unul să aibă avantaj în fața celuilalt.

Declarațiile au fost făcute marți, la Parlamentul European din Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă, după ce, pe 10 noiembrie, cancelarul german Friedrich Merz a cerut ca toate statele membre să contribuie la finanțarea sprijinului pentru Ucraina.

Întrebat cum vede această condiționare, Siegfried Mureșan a spus că poziția Guvernului german „nu este corectă”.

„Cred că această poziție a Guvernului Germaniei nu este corectă din următorul motiv. Guvernul Germaniei spune așa: Vom da Uniunii Europene un buget doar dacă vom asigura și finanțarea pentru Ucraina pe următorii ani. Realitatea este următoarea. Bugetul Uniunii Europene pentru cele 27 de state membre este important și sprijinirea Ucrainei este, de asemenea, foarte importantă, fiindcă, cu cât Ucraina are o capacitate mai mare de a rezista rușilor, cu atât mai bine pentru noi”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a mai precizat că nu se poate face o ierarhie între cele două priorități, ambele fiind „la fel de importante”, iar finanțarea Ucrainei nu trebuie să devină o condiție pentru adoptarea bugetului european.

„Ambele sunt la fel de importante. Nu putem spune că una este mai importantă decât cealaltă și nu putem spune că finanțarea Ucrainei este mai importantă ca finanțarea Uniunii Europene. Ca atare, cred că a spune «dăm Uniunii Europene un buget doar dacă ajutăm Ucraina» este greșit, la fel cum și varianta opusă ar fi greșită, a spune «ajutăm Ucraina doar dacă ajungem la un acord pe bugetul Uniunii Europene»”, a explicat acesta.

Mureșan: Sprijinul pentru Ucraina este în interesul securității europene

Potrivit europarlamentarului, rezistența Ucrainei în fața agresiunii rusești are consecințe directe asupra securității statelor europene.

Acesta a mai precizat că există riscul ca prioritizarea, în acest moment, a Ucrainei în detrimentul bugetului Uniunii Europene să dea „apă la moară populiștilor antieuropeni pro-ruși” care „ar fi foarte bucuroși să pretindă că UE ajută Ucraina mai mult decât ne ajutăm pe noi”.

În acest context, Siegfried Mureșan a spus că obiectivul statelor membre ar trebui să fie adoptarea bugetului european până la finalul anului, dar și găsirea unei soluții pentru finanțarea Ucrainei.

„Cred că ambele sunt importante și obiectivul trebuie să fie ca, până la finalul acestui an, să dăm Uniunii Europene un buget și să securizăm și finanțarea pentru Ucraina. Mesajul corect ar fi să adoptăm bugetul Uniunii Europene până la finalul acestui an, pentru a da predictibilitate pe următorii șapte ani, și să avem și finanțarea pentru Ucraina”, a declarat Siegfried Mureșan în fața jurnaliștilor prezenți la Parlamentul European.

Discuția are loc în contextul negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034.

Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare estimat la aproximativ 70 de miliarde de euro pentru 2027, iar Comisia Europeană pregătește o propunere de împrumut de aproximativ 45 de miliarde de euro, garantat prin bugetul comun al UE.