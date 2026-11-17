Statele membre ale UE negociază în continuare valoarea următorului buget pentru o perioadă de șapte ani. Există presiuni pentru încheierea unui acord până la sfârșitul anului, înaintea unei serii de alegeri naționale importante, precum cele din Franța și Polonia, programate în 2027.

Comisia Europeană a propus alocarea a 131 de miliarde de euro pentru apărare și spațiu, dintr-un buget total solicitat de aproape 2.000 de miliarde de euro, arată POLITICO.

Deși se așteaptă ca suma finală să fie mai mică, în condițiile în care state precum Germania și Olanda susțin un buget general mai redus, aceasta ar reprezenta totuși o creștere considerabilă față de cele aproximativ 25 de miliarde de euro din actualul buget.

Finanțarea pe termen lung, esențială pentru producători

Fondurile distribuite în cadrul următorului buget, care va acoperi perioada 2028-2034, ar permite companiilor să își planifice investițiile pe termen lung. Acest lucru este mai dificil în cazul programelor actuale ale UE, care presupun finanțări pe perioade mai scurte, a declarat Panu Routila, președintele și directorul general al Patria.

Acesta a descris viitorul buget drept „un punct de cotitură total”.

„În mod tradițional, comenzile au fost doar pentru aproximativ doi ani și nu cu mult mai mult”, a spus el despre contractele actuale din industria de armament. Prin urmare, „nu poți face investiții cu adevărat pe termen lung, chiar dacă semnalele privind cererea există”.

Eforturile UE, o durată limitată

Organizațiile europene din industria de apărare au susținut un punct de vedere similar.

„Achizițiile coordonate, cererea comună, contractele pe termen lung, o mai mare predictibilitate a reglementărilor și prioritățile aliniate sunt esențiale pentru extinderea capacității, consolidarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea duplicării, făcând investițiile mai eficiente”, a transmis organizația de lobby ASD, după summitul NATO din iulie.

Până acum, eforturile UE de a stimula industria de apărare au avut o durată limitată.

Programul european pentru industria de apărare, în valoare de 1,5 miliarde de euro, oferă finanțare prin actualul buget al UE până în 2027. Schema de reînarmare Security Action for Europe, în valoare de 150 de miliarde de euro, este un instrument temporar, cu o durată de cinci ani, iar plățile și termenele de finalizare a proiectelor se întind până în 2030.

Routila, care a preluat conducerea Patria în aprilie, a declarat că este extrem de important ca următorul Cadru Financiar Multianual al UE „să ducă la ceva. Iar acel ceva nu înseamnă doar reglementări, ci produse concrete”.

La fel ca multe alte companii din domeniul apărării, grupul finlandez a înregistrat creșteri puternice ale vânzărilor și profiturilor după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022. Războiul a determinat, de asemenea, Finlanda să renunțe la politica sa tradițională de nealiniere militară și să adere la NATO în 2023.

Necesitatea continuării livrărilor de armament către Ucraina și incertitudinea privind angajamentul Statelor Unite față de securitatea europeană, sub președinția lui Donald Trump, sporesc presiunea pentru reînarmare.

Industria trebuie să își crească producția

Amploarea procesului de reînarmare europeană impune o creștere semnificativă a producției. Routila susține însă că acest lucru nu va reprezenta un obstacol major odată ce companiile vor primi mai multe comenzi și vor avea certitudinea unor investiții pe termen lung.

„Este o problemă care poate fi rezolvată”, a declarat el, comparând dimensiunea companiilor din industria de apărare cu cea a producătorilor de automobile.

„Companiile auto produc milioane de vehicule pe an. Noi producem mii de vehicule pe an. Așadar, amploarea volumelor este diferită”, a explicat acesta.

Patria și-a majorat deja producția, însă Routila a precizat că firma nu funcționează încă la capacitate maximă.

„Nu aș spune că lucrăm deja la limita superioară a capacității noastre. Dacă există un client bun, putem accepta în continuare comenzi”, a spus el.