Franța și Malaezia au anunțat marți o serie de acorduri de cooperare, Kuala Lumpur convenind să relaxeze restricțiile privind exportul de elemente brute din pământuri rare, pentru a sprijini dezvoltarea comună în acest sector.

Cele două țări au salutat cooperarea lor în domeniul pământurilor rare, care sunt foarte solicitate deoarece sunt utilizate în sectoare importante ale economiei, cum ar fi automobilele, dispozitivele electronice, energia eoliană, industria aerospațială și apărarea (în special avioanele de vânătoare), potrivit AFP.

În iulie, compania franceză Carester și-a anunțat intenția de a se asocia cu compania malaeziană Malaco Mining pentru a construi o instalație de separare a pământurilor rare în statul nordic Perak, prin intermediul unei societăți mixte pe zece ani.

Acest proiect va fi „lansat operațional încă din 2027”, într-un spirit al „respectului deplin”, „nu doar pentru extracția și prelucrarea aici” în Malaezia, ci și pentru „posibilitatea rafinării în Franța”, a declarat Emmanuel Macron.

În aceeași lună, directorul general al Carester, Frédéric Carencotte, a declarat că se preconizează că fabrica va procesa aproximativ 13.000 de tone pe an.

„Am realizat ceva unic”

„Am realizat ceva unic, fără precedent în domeniul mineralelor”, a subliniat Anwar Ibrahim, premierul Malaeziei. „Nu exportăm materii prime, dar acceptăm acest lucru cu Franța, deoarece v-ați angajat să procesați aceste materiale și să colaborați cu Malaezia”, a adăugat el.

Malaezia, care găzduiește cea mai mare instalație de separare a pământurilor rare din afara Chinei, dorește să se impună ca o alternativă la dominația Beijingului, care extrage aproximativ 60% din pământurile rare ale planetei și rafinează aproximativ 90% dintre acestea.

Președintele francez se află într-o vizită de două zile în Malaezia, prima sa din 2017, cu un an înainte de cea de-a 70-a aniversare a relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

„Acest parteneriat reînnoit va contribui la consolidarea independenței noastre de ambele părți”, a declarat Emmanuel Macron într-o conferință de presă comună. Liderul francez a adăugat că va consolida, de asemenea, apărarea și securitatea ambelor națiuni, potrivit sursei citate.

Acorduri de cooperare între Franța și Malaezia

Cei doi șefi de stat au fost martori la semnarea mai multor acorduri de cooperare în domeniile tranziției energetice, semiconductorilor și apărării, inclusiv un proiect comun de construire a unui centru regional pentru combaterea amenințărilor hibride.

Producătorul francez Airbus a fost, de asemenea, de acord să furnizeze elicoptere Forțelor Aeriene Malaeziene, a anunțat Emmanuel Macron, fără a oferi alte detalii.

Dorința Franței de a consolida cooperarea în domeniul apărării vine în contextul în care Malaezia reevaluează fiabilitatea furnizorilor săi străini, în urma revocării de către Norvegia a unei licențe de export pentru rachete destinate flotei sale navale, mai arată sursa citată.