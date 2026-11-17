La summitul informal de la Dublin, Kallas le-a amintit liderilor că tocmai ei au numit-o, în 2024, în funcția de Înalt Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Argumentul nu i-a convins. Echipa europeană stabilită la reuniune cuprinde șapte reprezentanți, fără Kallas și fără Serviciul European de Acțiune Externă, instituția pe care aceasta o conduce, scrie Euronews. Locul rezervat instituțiilor UE va fi ocupat prin reprezentanți ai echipelor conduse de António Costa, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Giorgia Meloni s-ar fi opus numirii lui Kaja Kallas

Potrivit unor surse, premierul italian Giorgia Meloni a susținut că Kallas nu are suficientă greutate instituțională pentru a reprezenta Europa la negocierile cu Rusia. Nici Costa, nici von der Leyen nu au intervenit public în sprijinul candidaturii sale. Mai mulți diplomați europeni consultați de Euronews consideră că această situație reflectă nemulțumirile acumulate față de stilul de lucru al fostei șefe a guvernului estonian.

Kallas este criticată pentru declarațiile sale privind China și Israel, dar și pentru lansarea unor inițiative fără consultarea prealabilă a capitalelor europene. Un exemplu este proiectul unui grup de experți în apărare, a cărui lansare a fost anulată în septembrie după opoziția Italiei, Franței și a altor state. Germania a propus inclusiv o reorganizare instituțională prin care Kallas să lucreze sub o coordonare mai directă a Ursulei von der Leyen.

„Nu a fost abordarea potrivită”

Un diplomat european a remarcat că șefa diplomației UE s-a opus luni întregi negocierilor directe cu Rusia, pentru ca ulterior să solicite chiar ea funcția de emisar în relația cu Moscova. Un alt oficial a criticat felul în care Kallas și-a susținut candidatura la Dublin, inclusiv declarația potrivit căreia rușii nu o doresc la masa negocierilor. Potrivit acestuia, rolul Înaltului Reprezentant nu este să impună propriile poziții, ci să coordoneze politica externă a celor 27 de state membre.

Disputa are însă și o explicație instituțională. Negocierile privind Ucraina implică angajamente de securitate, finanțare, sancțiuni și apărare, iar liderii europeni au preferat să trimită reprezentanți apropiați de propriile cabinete. Statele Unite au procedat asemănător, Donald Trump încredințând negocierile emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner, nu secretarului de stat Marco Rubio.

Kallas nu renunță: „Sunt pregătită să fac această muncă”

În ciuda criticilor, Kaja Kallas își menține poziția. Întrebată de presă dacă regretă insistența cu care și-a susținut candidatura, aceasta a răspuns: „Îmi susțin declarațiile și sunt pregătită să fac această muncă”. Ea a cerut liderilor europeni să respecte prevederile tratatelor UE privind atribuțiile Înaltului Reprezentant.

Kallas rămâne o susținătoare fermă a Ucrainei, iar pozițiile sale împotriva Kremlinului continuă să fie apreciate în afara cercurilor diplomatice de la Bruxelles. Echipa europeană pentru negocierile de pace va include reprezentanți ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Poloniei, instituțiilor UE și NATO. Nu a fost desemnat un emisar unic, iar participarea directă a europenilor la viitoarele discuții cu Rusia depinde și de acceptul Moscovei.