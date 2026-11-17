Prințul de Wales a glumit că nu a „prăbușit” vehiculul cu trei roți.

Prințul William a preluat comenzile vehiculului electric pe o promenadă de pe malul apei din Mumbai și a declarat că este „genial”, în timp ce Prințesa Kate a descris bancheta din spate drept „foarte confortabilă”, potrivit Mirror.

„A fost destul de distractiv, foarte distractiv”, a spus Prințul de Wales, în momentul în care s-a dat jos din tuk-tuk.

Cuplul regal va participa marți seara la ceremonia de decernare a Premiului Earthshot.

Inițiativa de mediu, fondată de Prințul William, va acorda câte 1,3 milioane de dolari către cinci câștigători, pentru a dezvolta soluții de combatere a schimbărilor climatice

Legendara trupă britanică Take That va cânta la eveniment pentru marea finală.

Vehiculul cu trei roți este fabricat de Mahindra Last Mile Mobility, finalistă a concursului Earthshot, care a amplasat 400.000 de astfel de modele pe străzile Indiei în ultimii cinci ani, pentru a ajuta la combaterea poluării aerului într-un mod accesibil.

Ceremonia se așteaptă să fie cea mai mare de la înființarea premiului în 2020. De asemenea, va avea ca invitați importanți inclusiv legenda indiană a cricketului Sachin Tendulkar și actorii Alia Bhatt și Rami Malek.

Călătoria cuplului regal în India marchează o revenire semnificativă la angajamentele regale din străinătate pentru Prințesa Kate, care a anunțat în martie 2024 că urmează un tratament pentru cancer în urma unei intervenții chirurgicale abdominale majore.