Prințul William și Prințesa Kate au ajuns în India pentru o vizită de 3 zile. Cuplul regal va participa la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot

Ceremonia de decernare a premiilor Earthshot va avea loc marți, în Mumbai.

Inițiativa de mediu, fondată de Prințul William, va acorda câte 1,3 milioane de dolari către cinci câștigători, pentru a dezvolta soluții de combatere a schimbărilor climatice, potrivit The Independent.

Ceremonia se așteaptă să fie cea mai mare de la înființarea premiului în 2020. De asemenea, va avea ca invitați importanți inclusiv legenda indiană a cricketului Sachin Tendulkar, actorii Alia Bhatt și Rami Malek și trupa pop britanică Take That, care își va face debutul în India.

„India a adus o contribuție extraordinară la Earthshot în ultimii șase ani și găzduiește mai mulți finaliști și câștigători Earthshot decât orice altă țară”, a transmis Prințul de Wales pe rețelele de socializare.

Cuplul regal va participa, de asemenea, la evenimente care vor evidenția industriile de cricket, modă și film din India, înainte de a călători la New Delhi, unde urmează să se întâlnească miercuri cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

Călătoria marchează o revenire semnificativă la angajamentele regale din străinătate pentru Prințesa Kate, care a anunțat în martie 2024 că urmează un tratament pentru cancer în urma unei intervenții chirurgicale abdominale majore.

Prințesa de Wales a dezvăluit în luna ianuarie a anului trecut că este în remisie și că și-a reluat treptat îndatoririle publice, potrivit sursei citate.