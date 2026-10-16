Prințesa Kate lansează un studiu despre beneficiile naturii pentru bebeluși și copii, cu scopul de a face mediul mai „accesibil” pentru tineri

Cercetarea va fi efectuată de Centrul pentru Copilăria Timpurie al Fundației Regale.

Conform The Independent, Prințesa de Wales a spus că speră că studiul va permite societății să „construiască medii de susținere”, care să facă lumea naturală mai „accesibilă” pentru bebeluși și copii mici.

Kate a susținut mult timp beneficiile experiențelor în natură, în special în timpul luptei sale cu cancerul.

Recent, ea a scris că „petrecând timp în natură sau fiind creativi, putem cultiva chiar abilitățile și emoțiile care nu pot fi digitalizate: conștientizarea, empatia, umilința și, mai presus de toate, iubirea”.

Într-un mesaj video înregistrat în Cornwall pentru a marca anunțul, ea a spus că „noi cercetări științifice arată din ce în ce mai mult cât de importantă este natura pentru bunăstarea noastră psihologică și fiziologică”.

„Natura este un mediu extraordinar pentru noi toți și, în această eră digitală, condusă de tehnologie, petrecerea timpului de calitate în aer liber nu a fost niciodată mai importantă”, a continuat Prințesa de Wales.

Proiectul „are ca scop explorarea modului în care natura, creativitatea și relațiile pot sprijini cel mai bine dezvoltarea sănătoasă a bebelușilor și copiilor mici”, adaugă ea.

Kate a declarat că timpul petrecut în aer liber nu a fost niciodată mai important în această „eră digitală”, potrivit sursei citate.