Filmul, intitulat „Heal” („Vindecare”), are o durată de 30 de minute și urmează să fie difuzat în Marea Britanie și Statele Unite, potrivit publicației The New York Times.

Trei vârfuri montane în 24 de ore

Documentarul o prezintă pe soția prințului William în timpul unei expediții montane desfășurate în condiții dificile, pe trasee acoperite de ceață.

Prințesa participă la o provocare cunoscută sub numele de „Three Peaks Challenge”, care presupune atingerea celor mai înalte vârfuri din Scoția, Anglia și Țara Galilor în decursul unei singure zile.

Dincolo de performanța fizică, filmul urmărește să transmită un mesaj de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu cancer și cu familiile acestora.

La o proiecție organizată săptămâna aceasta la Londra, Catherine a explicat că ideea documentarului i-a venit în primăvară.

Prințesa a precizat că și-a dorit să ofere ceva în schimb comunității persoanelor afectate de cancer, subliniind importanța îngrijirii medicale și a sprijinului acordat pacienților.

Prințesa vorbește despre temerile provocate de boală

Filmul include reflecții personale despre perioada care a urmat diagnosticului de cancer primit în 2024 și despre procesul de recuperare.

Deși Catherine abordează temerile asociate experienței sale medicale, documentarul păstrează limite clare în ceea ce privește informațiile despre diagnostic.

Palatul Kensington nu a comunicat până în prezent tipul de cancer de care a suferit prințesa și nici stadiul în care a fost descoperită boala.

Aceste detalii nu sunt dezvăluite nici în noua producție.

Abordarea reflectă echilibrul pe care familia regală britanică încearcă să îl mențină între interesul public față de starea de sănătate a membrilor săi și dreptul acestora la viață privată.

Încasările documentarului vor fi donate unui spital oncologic

Producția are și o componentă caritabilă.

Veniturile obținute din distribuirea filmului vor fi direcționate către Royal Marsden Cancer Charity, organizație care sprijină spitalul oncologic Royal Marsden, unde Catherine a beneficiat de tratament.

Documentarul urmează să fie difuzat duminică, 29 noiembrie, de BBC, în Marea Britanie, și luni seară, 30 noiembrie, de posturile NBC și Bravo, în Statele Unite.

Prin această inițiativă, prințesa de Wales își propune să atragă atenția asupra experiențelor persoanelor care trec printr-un diagnostic oncologic și asupra rolului personalului medical în îngrijirea și recuperarea pacienților.