Poliția din comitatul Norfolk a confirmat, marți, 24 noiembrie, arestarea a doi bărbați suspectați de furt și pătrundere ilegală pe o proprietate de pe domeniul Sandringham, unde se află și reședința Anmer Hall, folosită de prințul și prințesa de Wales.

Incidentul s-a produs luni, 23 noiembrie, iar autoritățile au fost sesizate cu puțin înainte de ora locală 18:00, în urma semnalării unor activități suspecte.

Potrivit publicației britanice The Independent, care citează informațiile transmise de poliție, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje, sprijinite de unități canine, drone și un elicopter al Serviciului Național de Poliție Aeriană.

Cei doi suspecți au fost identificați și reținuți pe domeniul regal, fiind plasați în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor.

Autoritățile au precizat că imobilul vizat era nelocuit în momentul incidentului. Ancheta este în desfășurare, iar circumstanțele exacte ale pătrunderii pe proprietate urmează să fie stabilite.

Anmer Hall, reședința oferită cadou de regina Elisabeta a II-a

Primele informații despre incident au fost publicate de tabloidul britanic The Sun, care a relatat că persoane mascate ar fi pătruns la Anmer Hall, reședința de vacanță a prințului William și a soției sale, Kate Middleton.

Situată în comitatul Norfolk, pe domeniul privat Sandringham, proprietatea este o clădire georgiană construită în 1802, cu zece dormitoare.

Reședința le-a fost oferită celor doi în 2011, drept cadou de nuntă din partea reginei Elisabeta a II-a.

De-a lungul anilor, imobilul a trecut prin lucrări importante de renovare, evaluate la aproximativ 1,5 milioane de lire sterline, finanțate în principal din fondurile private ale familiei regale.

Anmer Hall a reprezentat și un refugiu pentru familia princiară după ce Kate și-a anunțat diagnosticul de cancer, în 2024, perioadă în care cei doi au încercat să își protejeze viața privată.

Unde se aflau William și Kate în momentul incidentului

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, niciun membru al familiei regale nu se afla în reședință în momentul presupusei spargeri.

Prințul William, Kate și cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis, locuiesc în principal la Forest Lodge, o proprietate din Windsor.

Marți dimineață, în timp ce în presa britanică apăreau informații despre incident, prințul William a efectuat o vizită la sediul guvernului britanic din Downing Street, unde s-a întâlnit cu premierul Andy Burnham. Printre subiectele discutate s-a numărat combaterea lipsei de adăpost.

Palatul Kensington a transmis că nu comentează aspectele legate de securitate.

Deocamdată, poliția nu a confirmat public că persoanele reținute au pătruns efectiv în interiorul reședinței Anmer Hall, precizând doar că arestările au avut loc în urma unui incident pe domeniul Sandringham.