Deputații ruși propun introducerea unor noi taxe pentru distribuitorii de filme străine. Potrivit Nexta, pentru a obține permisiunea de a proiecta un film străin în cinematografe, va fi necesar să se plătească până la 5 milioane de ruble. În plus, distribuitorii vor fi obligați să dea statului 10% din încasările de la casele de bilete la fiecare trei luni.

Proprietarii de cinematografe sunt alarmați de discuțiile din Duma de Stat. Conform estimărilor Asociației Proprietarilor de Cinematografe, 34 dintre cele 47 de companii de distribuție de filme din Rusia ar putea deveni economic neviabile din cauza noilor taxe.

Suprataxă și pentru desenele animate

Suprataxarea vizează și desenele animate. Pentru filmele de animație, taxa ar trebui să fie de 3 milioane de ruble.

În proiectul aflat în Parlament sunt prevăzute excepții pentru anumite categorii de filme. Este vorba despre filmele din țările prietene, membre ale Uniunii Economice Euroasiatice, și despre filmele lansate înainte de 1993.