Musa al-Kuni, vicepreședintele Consiliului Prezidențial din Libia, s-a declarat indignat de atacurile ucrainene asupra navelor rusești în apele teritoriale ale țării, potrivit Kyiv Independent. El a declarat că astfel de acțiuni sunt echivalente cu o agresiune directă împotriva guvernului libian și un act de terorism. Aceasta este o declarație de război, a spus libianul.

Motivul a fost atacul asupra corvetei Mercuriy, pe care Putin o considera un simbol al puterii navale a Federației Ruse. Conform informațiilor furnizate de ucraineni, nava a fost scufundată împreună cu elicopterul Ka-27 aflat la bord. Kremlinul nu a făcut comentarii, iar purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov s-a limitat la a amenința cu „consecințe foarte și foarte dureroase” pentru Kiev.

Replica ucraineană

Atacurile Ucrainei asupra unei corvete a Marinei ruse și a unui elicopter militar în largul coastei orașului Benghazi, Libia, la 22 noiembrie, reprezintă o exercitare legitimă a dreptului la autoapărare, conform Articolului 51 din Carta ONU, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tîhii.

„Ucraina are tot dreptul să lovească țintele militare legitime ale agresorului”, a spus Tîhii, precizând că aceste ținte includ nave de război rusești, nave de transport care poartă echipamente și resurse militare, precum și tancuri petroliere din „flota din umbră” care aprovizionează mașina de război a Rusiei.

Cum a decurs atacul

Forțele de Apărare ale Ucrainei, în coordonare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au utilizat șapte drone navale de producție autohtonă în cadrul operațiunii, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

De asemenea, forțele ucrainene au distrus un elicopter militar rus de tip Ka-27, aflat lângă corvetă, și au lovit nava rusă de transport „MV Angara”, pe care Rusia o folosea pentru a transporta armament.