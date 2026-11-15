Forțele UE au urcat la bordul unei nave-cisternă rusești suspectate că face parte din „flota din umbră”, în Marea Mediterană

Forțele Uniunii Europene au urcat la bordul unei nave-cisternă rusești suspectate că face parte din „flota din umbră” a Rusiei, în Marea Mediterană, potrivit Euronews. Anunțul a fost făcut duminică de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, care a spus că verificările au arătat că nava naviga sub un pavilion fals.

Efectivele Operațiunii Irini au urcat vineri la bordul navei MV Midag. Kaja Kallas a anunțat intervenția într-o postare pe rețelele de socializare, unde a distribuit și imagini care surprind momentul în care militarii europeni au urcat la bordul vasului.

„UE va continua să perturbe activitatea «flotei din umbră» a Rusiei, atât pe mare, cât și prin mijloace diplomatice”, a scris Kaja Kallas.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November. The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag. The EU will keep disrupting Russia’s shadow fleet at sea and through diplomatic means. On Monday, EU Foreign Ministers are set to approve new Russia sanctions listings, including on banks, buyers and companies supporting the shadow fleet. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026

Șefa diplomației europene a mai anunțat că miniștrii de externe ai UE urmează să aprobe luni noi sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vor viza „bănci, cumpărători și companii care sprijină «flota din umbră»”.

Rusia folosește „flota din umbră” pentru a transporta petrol și a evita sancțiunile impuse de Occident. Navele își ascund adevărata origine prin folosirea unor firme și pavilioane din alte țări.

În luna august, forțele Operațiunii Irini au verificat și nava-cisternă MV Sun, pentru a stabili dacă aceasta naviga sub pavilionul declarat. O inspecție similară a avut loc mai devreme în aceeași lună și la bordul navei MV Toa Payoh.

Ce este Operațiunea Irini și ce atribuții are

Operațiunea Irini a fost lansată în martie 2020, cu scopul de a asigura respectarea embargoului ONU asupra armelor impus Libiei, în timpul celui de-al doilea război civil libian.

Mandatul inițial al misiunii a inclus combaterea traficului ilegal de arme, colectarea de informații despre contrabanda cu petrol și contribuția la combaterea traficului de persoane.

Operațiunea a avut rolul de a sprijini instruirea instituțiilor libiene responsabile cu aplicarea legii și cu operațiunile de căutare și salvare.

În octombrie, mandatul Operațiunii Irini a fost prelungit până la 31 martie 2029. Misiunea urmărește să protejeze interesele UE în Marea Mediterană și să ajute la menținerea păcii și stabilității în Libia.

Una dintre noile responsabilități ale operațiunii este și contribuția la „limitarea” activității „flotei din umbră” a Rusiei. Marea Mediterană este considerată o „zonă-cheie de tranzit și transfer” pentru navele folosite de Moscova pentru a evita sancțiunile occidentale.