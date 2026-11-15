O americancă a divorțat după 10 ani de căsnicie și și-a înlocuit soțul cu un porc. Decizia care i-a schimbat viața

O femeie în vârstă de 33 de ani din Statele Unite ale Americii a decis să înceapă un nou capitol al vieții sale într-un mod mai puțin obișnuit. Potrivit The New York Post, după zece ani de căsnicie și divorț, Gayla Thompson și-a îndeplinit o dorință pe care fostul soț nu i-o acceptase niciodată. Ea și-a luat un porc pe post de animal de companie. Purcelușa Daisy a devenit rapid centrul universului său, iar acum cele două sunt aproape de nedespărțit.

Originară din Nashville, statul Tennessee, Gayla a primit-o pe Daisy în noiembrie 2025, când animalul avea doar opt săptămâni și cântărea puțin peste nouă kilograme. Femeia a glumit pe seama schimbării din viața sa, spunând că a schimbat un porc cu altul.

„Fostul meu soț mi-a spus mereu că nu pot avea un porc de companie. Așa că, odată ce divorțul a fost finalizat, obținerea porcului visurilor mele a fost modalitatea perfectă de a-mi începe noua viață”, a povestit Thompson.

Porcul Daisy, noul membru al familiei

Purcelușa s-a integrat rapid în viața femeii și a devenit un adevărat membru al familiei. La patru luni, Daisy cântărea aproximativ 22 de kilograme și avea propriul pat, jucării și litieră.

Mai mult, își însoțește stăpâna în excursii săptămânale la magazinele din zonă. Prezența unui purceluș ținut în lesă nu trece neobservată, iar Daisy a devenit deja cunoscută în locurile pe care le frecventează.

„Nu vezi în fiecare zi un purceluș în lesă într-un magazin”, a povestit femeia.

Purcelușa este și o clientă obișnuită la restaurantele Sonic, unde angajații o recunosc imediat și îi oferă o recompensă specială pentru animale.

De ce a ales să crească un porc în casă

Dragostea Gaylei pentru animale nu este una recentă. Femeia spune că încă din copilărie obișnuia să salveze și să îngrijească vietăți rănite, iar familia sa nu a fost deloc surprinsă de decizia de a crește un porc în casă.

„Știți filmul Pânza lui Charlotte? Eu sunt fetița din filmul acela. Salvam constant păsări mici și le vindecam. Să ții un purcel în casă este complet în concordanță cu personalitatea mea”, a explicat ea.

Experiența cu Daisy a venit însă și cu provocări. Pe măsură ce a crescut, purcelușa a devenit tot mai curioasă și a învățat chiar să deschidă ușile dulapurilor, de unde scotea diverse obiecte.

Pentru a evita incidentele, Gayla a fost nevoită să își securizeze locuința, asemenea unei case în care trăiește un copil, și să ia măsuri pentru protejarea covoarelor.

După divorț, femeia nu se gândește doar la viața alături de Daisy. Ea spune că intenționează să înființeze o mică fermă, sperând să construiască astfel un viitor care să-i aducă împlinirea pe care nu a găsit-o în cei zece ani de căsnicie.