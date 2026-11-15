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Zelenski cere clarificări de la SpaceX după ce restricțiile Starshield au afectat operațiunile armatei ucrainene împotriva dronelor rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere explicații de la SpaceX pentru restricțiile impuse rețelei Starshield, despre care susține că afectează capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele rusești.
Zelenski cere clarificări de la SpaceX după ce restricțiile Starshield au afectat operațiunile armatei ucrainene împotriva dronelor rusești
Maria Nițu
15 nov. 2026, 09:59, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere explicații companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, după ce rețeaua de comunicații Starshield ar fi fost supusă unor restricții de viteză care afectează operațiunile militare ale Ucrainei, scrie Euronews.

Acesta a spus joi că forțele ucrainene se confruntă cu limitări în folosirea serviciului, terminalele fiind restricționate la o viteză maximă de 161 de kilometri pe oră în zonele ocupate de forțele ruse.

„Restricțiile sunt în vigoare de cinci zile. Ei susțin că este vorba despre o problemă tehnică. Noi nu credem că acesta este cazul.”, a afirmat liderul ucrainean, potrivit unor declarații publicate sâmbătă și preluate de mai multe instituții de presă.

Aceste limitări afectează capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele de atac rusești propulsate de motoare cu reacție, a explicat Zelenski în discursul susținut la summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Dublin la începutul săptămânii.

„Dacă cineva din America ia decizii prin care, practic, tratează teritoriul ucrainean ca și cum nu ar fi ucrainean, atunci acest lucru ne indică direcția în care evoluează lucrurile”, a declarat președintele ucrainean în cadrul summitului.

Vineri, Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina nu a primit „nicio explicație clară” cu privire la aceste restricții.

„Am dat instrucțiuni Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării din Ucraina să intensifice contactele cu Departamentul de Stat al SUA, Pentagonul și SpaceX, pentru a obține clarificări și a soluționa situația”, a scris liderul de la Kiev într-o postare pe rețelele de socializare.

Sistemul Starshield a devenit indispensabil pentru operațiunile militare ale Ucrainei împotriva Rusiei, fiindcă asigură conexiune la internet pe câmpul de luptă.

Potrivit președintelui ucrainean, Washingtonul a propus ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în schimbul aderării la NATO, în cadrul eforturilor de accelerare a negocierilor de pace.

„Americanii au ridicat următoarea chestiune: «Ce-ar fi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?» A fost prima dată când s-a pus o astfel de problemă”, a declarat Zelenski vineri, în fața jurnaliștilor.

Acesta a mai spus că țara sa discută despre obținerea unor „garanții de securitate specifice” din partea NATO și a Uniunii Europene.

Totodată, el a precizat că îi va întreba pe ucraineni dacă sunt de acord cu termenii, în cazul în care statele occidentale îi confirmă.

„Nu am dreptul să iau această decizie de unul singur”, a afirmat Zelenski.

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