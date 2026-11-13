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Escaladare după discuții diplomatice: Moscova susține că a doborât aproape 1.200 de drone ucrainene

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sau au respins aproximativ 1200 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri. Anunțul vine la o zi după discuțiile purtate de emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Escaladare după discuții diplomatice: Moscova susține că a doborât aproape 1.200 de drone ucrainene
Radu Mocanu
13 nov. 2026, 11:26, Știri externe
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„În cursul nopții, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 1.198 de drone ucrainene”, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova. 

Potrivit agenției ruse TASS, atacurile au vizat regiunile Moscova, Astrahan, Belgorod, Briansk, Vladimir, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipețk, Oriol, Rostov, Riazan, Saratov, Smolensk, Tver și Tula, dar și Crimeea și Marea Neagră.

Patru morți și doi răniți în regiunea Volgograd

Una dintre cele mai afectate zone a fost regiunea Volgograd, din sudul Rusiei. Forțele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol deținută de Lukoil. În urma atacului, a izbucnit un incendiu, iar patru angajați au fost uciși și alți doi muncitori au fost răniți și transportați la spital. 

Presa rusă a relatat ultimele atacuri de anvergură lansate de Ucraina, menționând că antiaeriană a doborât 1.214 de drone, la data de 29 octombrie. Cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra teritoriului rus a fost înregistrat pe 20 septembrie, în ultima zi a alegerilor pentru Duma de Stat, când forțele ruse au raportat interceptarea a 1.951 de drone și opt rachete. 

Cu o zi înainte, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, dar și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Dublin. 

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