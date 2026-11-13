Prima pagină » Știri externe » Pană globală la Microsoft. Outlook, Teams și Copilot, afectate în zeci de țări, inclusiv România. Probleme și la instituții guvernamentale

Pană globală la Microsoft. Outlook, Teams și Copilot, afectate în zeci de țări, inclusiv România. Probleme și la instituții guvernamentale

O pană informatică de amploare a afectat serviciile Microsoft în întreaga lume, provocând probleme pentru companii, instituții publice și utilizatori individuali. Outlook, Teams și Copilot au înregistrat întreruperi timp de mai multe ore, iar defecțiunile au fost semnalate și în România.
Pană globală la Microsoft. Outlook, Teams și Copilot, afectate în zeci de țări, inclusiv România. Probleme și la instituții guvernamentale
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Victor Dan Stephanovici
13 nov. 2026, 11:25, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Problemele au început joi, 12 noiembrie, și au continuat vineri dimineață, afectând serviciile Microsoft 365 conectate la platforma de e-mail Exchange Online, anunță Associated Press. Potrivit Downdetector, peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme cu Outlook la vârful incidentului. Sesizările au venit din 74 de țări și teritorii.

Probleme și în România. Sute de sesizări pentru Outlook și Microsoft 365

Utilizatorii români au început să semnaleze dificultăți încă de joi seară, iar vineri dimineață a fost înregistrat un nou val de raportări. Potrivit datelor Downdetector România, consultate de Economedia, vineri dimineață existau 342 de sesizări privind Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Problemele raportate au inclus imposibilitatea accesării căsuțelor de e-mail, întârzieri la trimiterea și primirea mesajelor și dificultăți de conectare. Aceste cifre reprezintă sesizările înregistrate pe platforma de monitorizare, nu numărul total al utilizatorilor afectați. Deocamdată, nu există informații confirmate despre întreruperi majore ale activității unor instituții publice din România din cauza acestei pene.

Guverne și companii afectate de defecțiune

În Singapore, agenția guvernamentală pentru tehnologie a anunțat că serviciile de e-mail ale administrației au devenit indisponibile. Curtea Supremă din Filipine a raportat probleme în activitatea sa, inclusiv la transmiterea răspunsurilor prin e-mail. Autoritățile japoneze au confirmat perturbări ale infrastructurii informatice guvernamentale.

În Australia, ministrul de Interne Tony Burke a declarat că Microsoft a comparat incidentul cu pana CrowdStrike din 2024, care a blocat atunci activitatea unor aeroporturi, bănci și spitale.

Companiile aeriene Air India și IndiGo au întâmpinat dificultăți cu serviciile de asistență prin e-mail, dar au precizat că operațiunile de zbor nu au fost afectate. Probleme de conectare la instrumentele Microsoft 365 au raportat și companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic.

Microsoft: Nu avem indicii privind un atac cibernetic

Compania americană a explicat că mai multe servere au devenit indisponibile în mod neașteptat, suprasolicitând infrastructura rămasă funcțională. Inginerii au încercat repornirea serverelor și redistribuirea traficului, însă unele dintre măsuri nu au produs efectele dorite.

Am monitorizat modificările aplicate pentru îmbunătățirea funcționării serviciilor și am confirmat că acestea nu au efectul așteptat”, a transmis Microsoft.

Compania a precizat că nu există indicii potrivit cărora incidentul ar fi fost provocat de un atac informatic. Microsoft continuă intervențiile pentru restabilirea serviciilor, fără să fi comunicat un termen pentru remedierea completă a problemelor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Un secret bine păzit la Înalta Curte: cum a fost extras din pușcărie primarul din Cernavodă, după o condamnare definitivă de 4 ani pentru corupție, cu un prejudiciu de 9,3 milioane de lei
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
Nicușor Dan, la primul summit european dedicat exclusiv inteligenței artificiale. România cere măsuri împotriva atacurilor cibernetice
Gandul
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
Vlad Pascu, veste dură după gratii: autorul accidentului de la 2 Mai va fi judecat pentru trafic de droguri, iar mama lui pentru amenințare
Libertatea
Electronicele vechi pe care mulți le păstrează prin casă pot ascunde metale prețioase. Unde se găsește aurul și de ce nu ar trebui aruncate la gunoi
CSID
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Promotor