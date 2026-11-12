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Hackerii au folosit AI pentru a fura peste 2.000 de documente de securitate națională din Tadjikistan. O greșeală i-a dat de gol

Un grup de hackeri asociat Kazahstanului a folosit un agent de inteligență artificială pentru a pătrunde în sistemele informatice ale guvernului din Tadjikistan. Peste 2.000 de documente legate de securitatea națională au fost sustrase.
Hackerii au folosit AI pentru a fura peste 2.000 de documente de securitate națională din Tadjikistan. O greșeală i-a dat de gol
Sursa foto: Eduardo Parra/Contacto via ZUMA Press
Victor Dan Stephanovici
12 nov. 2026, 08:01, Știri externe
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Operațiunea a fost descoperită de compania de securitate cibernetică CloudSek, cu sediul în Singapore, după ce atacatorii au lăsat accidental un server accesibil pe internet, scrie Reuters. Pe server se aflau inclusiv instrucțiunile date inteligenței artificiale și înregistrări ale activităților desfășurate de aceasta.

Hackerii i-au spus AI-ului ce vor să obțină. Programul s-a ocupat de restul

Atacatorii au utilizat Hermes, un instrument open-source care permite agenților AI să execute autonom sarcini complexe. În loc să introducă manual comenzile necesare unui atac informatic, hackerii au delegat operațiunea programului. Acesta a planificat atacurile, a scris instrucțiunile tehnice, le-a executat și a păstrat evidența rezultatelor.

„Atacatorul i-a spus lui Hermes ce să facă, iar Hermes a planificat atacurile, a scris regulile, le-a executat, a luat notițe și a întocmit rapoarte”, au explicat cercetătorii CloudSek pentru Reuters. Potrivit investigației, operațiunea a început la jumătatea lunii august, când agentul AI a fost folosit pentru identificarea sistemelor vulnerabile.

Câteva săptămâni mai târziu, hackerii au reușit să pătrundă în sistemul electronic de gestionare a documentelor din Tadjikistan. Inteligența artificială a creat apoi un program special pentru descărcarea fișierelor. Documentele au fost organizate și împărțite în fragmente mai mici, pentru a facilita extragerea lor din sistem. În total, atacatorii au obținut peste 2.000 de documente cu relevanță pentru securitatea națională.

Instrucțiunile date inteligenței artificiale au rămas pe un server expus

Una dintre cele mai neobișnuite descoperiri a fost modul în care hackerii își pregătiseră agentul AI. Pe serverul accesibil public au fost găsite instrucțiuni despre identitatea pe care programul trebuia să și-o asume, felul în care urma să acționeze și modul de comunicare cu operatorii umani. „Ești un specialist de elită în securitate ofensivă și un expert în simularea atacurilor cibernetice”, se arăta într-una dintre instrucțiuni.

În mod obișnuit, asemenea specialiști testează securitatea sistemelor informatice prin simularea unor atacuri reale. Descoperirea arată că agenții AI nu mai sunt folosiți doar pentru automatizarea unor operațiuni simple. Potrivit CloudSek, inclusiv grupările specializate în spionaj cibernetic încep să le încredințeze etape importante ale atacurilor.

Indiciile care îi leagă pe atacatori de Kazahstan

Cercetătorii au atribuit operațiunea grupării cunoscute sub numele de Silent Lynx, asociată anterior Kazahstanului de alți specialiști în securitate informatică. CloudSek a identificat mai multe indicii privind originea atacatorilor. Aceștia comunicau în limba rusă, lucrau în intervale corespunzătoare programului de lucru din Kazahstan și accesau frecvent serverul printr-o conexiune rezidențială la internet din această țară. Totuși, nu există deocamdată indicii că operațiunea ar fi fost coordonată de autoritățile kazahe.

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