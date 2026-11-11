Specialiștii provin din domenii precum securitatea informatică, biotehnologia, economia și educația, arată WIRED. Deși nu împărtășesc aceleași opinii despre viitorul AI, majoritatea consideră că măsurile de protecție nu țin pasul cu dezvoltarea tehnologiei.

De la accidente nucleare la atacuri biologice

Heidy Khlaaf, cercetătoare la AI Now Institute și fostă specialistă în siguranță la OpenAI, avertizează asupra integrării inteligenței artificiale în operațiunile nucleare. „Dacă aceste modele AI ajung să fie folosite în operarea sistemelor nucleare, vom introduce un sistem extrem de nesigur, care ar putea provoca defecțiuni catastrofale”, spune cercetătoarea. În opinia sa, riscul dispariției omenirii este discutat adesea fără dovezi cuantificabile, în timp ce pericolele tehnice concrete necesită evaluări riguroase.

Biologul Steph Guerra, de la RAND Corporation, identifică un alt risc: utilizarea AI pentru dezvoltarea unor agenți patogeni periculoși. Instrumentele care ajută cercetătorii să planifice experimente ar putea fi folosite și abuziv, reducând timpul și expertiza necesare unor activități cu potențial distructiv.

Atacurile cibernetice și concentrarea puterii

Informaticianul Sayash Kapoor consideră că, în următorii ani, AI ar putea oferi atacatorilor un avantaj temporar asupra specialiștilor în securitate cibernetică. Sistemele de apărare au nevoie de timp pentru adaptare, în timp ce instrumentele automatizate pot accelera identificarea vulnerabilităților. Yoshua Bengio, unul dintre pionierii inteligenței artificiale moderne, avertizează și asupra concentrării puterii tehnologice. „Cursa dintre SUA și China este o luptă pentru dominație. La fel și competiția dintre companii”, afirmă cercetătorul. Bengio consideră necesară o încetinire a dezvoltării celor mai avansate sisteme, pentru a permite societății să pregătească măsuri de protecție.

they called it “Black October” and i don’t think people realize how serious this is in the last 6 weeks, 10+ attacks on banks and money systems came to light. not in a decade. not in a year. in 6 weeks any ONE of these would normally be the biggest story of the year South Korea: an AI-agent hacker went after 9+ banks. at Shinhan Bank, about 25,000 customers’ incomes were exposed Latin America: one gang’s AI agents hit 400+ targets and got into bank accounts Italy: a fake CEO and an AI-cloned voice got an Intesa Sanpaolo bank to send €95 million. about €36 million still missing 14 countries: China-linked AI agents targeted 200+ organisations in 11 days, finance included Japan: hackers hit GMO Internet and demanded $50 million in crypto Eurozone: the European Central Bank confirmed malware on one of its websites Binance: more than $6 billion drained, mostly in about 30 minutes. the FBI blames North Korea USA: JPMorgan and Citi are curbing AI agents in customer accounts. some agents may have gone past their instructions and that’s not the whole list and not only hackers. yesterday a manhole blew up outside the World Bank in washington and 1,100+ customers lost power. the pentagon wants bases that can last 90 days off the grid in a war the IMF and the Bank of England warned that AI-boosted cyber attacks could break trust in money. the IMF chief: “lots of people with shoeboxes under their beds” “it’s insured” won’t save you. FDIC insurance “does not protect against losses due to theft or fraud” US law can make your bank pay it back. but it can take up to 45 days to investigate, 90 in some cases. imagine waiting with no cash at home if you keep all your money in one bank or leave crypto on an exchange, you are potentially affected keep some cash at home. hold some crypto in a wallet only you control. spread your money out. turn on 2FA everywhere Share this with your friends. They should know this. — Whale Scan (@WhaleScan) November 3, 2026

Ce se întâmplă cu locurile de muncă și educația

Natalie Foster, cofondatoare a Economic Security Project, este îngrijorată de efectele automatizării asupra angajaților. Ea citează un studiu Stanford potrivit căruia, din 2022, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor americani de 22-25 de ani a scăzut cu 19% în ocupațiile expuse inteligenței artificiale. Foster nu consideră inevitabilă dispariția unor profesii întregi, dar avertizează că noile locuri de muncă ar putea apărea fără protecțiile sociale existente.

În educație, profesorul John DeNero, de la Universitatea California, Berkeley, observă că studenții petrec mai puțin timp rezolvând singuri problemele. Aceștia apelează mai repede la AI, pierzând experiența învățării prin încercări și descoperiri personale. DeNero avertizează că, dacă adaptarea educației durează zece ani, o generație de elevi ar putea ajunge să nu mai stăpânească noțiuni academice fundamentale.