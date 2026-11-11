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De la accidente nucleare la pierderea locurilor de muncă. Mai mulți experți dezvăluie pericolele reale ale inteligenței artificiale

Inteligența artificială avansează rapid, iar dezbaterea despre siguranța ei este dominată adesea de scenarii privind dispariția omenirii. Experții consultați atrag însă atenția asupra unor pericole mai concrete, unele cu posibile consecințe grave pentru societate.
De la accidente nucleare la pierderea locurilor de muncă. Mai mulți experți dezvăluie pericolele reale ale inteligenței artificiale
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
11 nov. 2026, 10:51, Social
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Specialiștii provin din domenii precum securitatea informatică, biotehnologia, economia și educația, arată WIRED. Deși nu împărtășesc aceleași opinii despre viitorul AI, majoritatea consideră că măsurile de protecție nu țin pasul cu dezvoltarea tehnologiei.

De la accidente nucleare la atacuri biologice

Heidy Khlaaf, cercetătoare la AI Now Institute și fostă specialistă în siguranță la OpenAI, avertizează asupra integrării inteligenței artificiale în operațiunile nucleare. „Dacă aceste modele AI ajung să fie folosite în operarea sistemelor nucleare, vom introduce un sistem extrem de nesigur, care ar putea provoca defecțiuni catastrofale”, spune cercetătoarea. În opinia sa, riscul dispariției omenirii este discutat adesea fără dovezi cuantificabile, în timp ce pericolele tehnice concrete necesită evaluări riguroase.

Biologul Steph Guerra, de la RAND Corporation, identifică un alt risc: utilizarea AI pentru dezvoltarea unor agenți patogeni periculoși. Instrumentele care ajută cercetătorii să planifice experimente ar putea fi folosite și abuziv, reducând timpul și expertiza necesare unor activități cu potențial distructiv.

Atacurile cibernetice și concentrarea puterii

Informaticianul Sayash Kapoor consideră că, în următorii ani, AI ar putea oferi atacatorilor un avantaj temporar asupra specialiștilor în securitate cibernetică. Sistemele de apărare au nevoie de timp pentru adaptare, în timp ce instrumentele automatizate pot accelera identificarea vulnerabilităților. Yoshua Bengio, unul dintre pionierii inteligenței artificiale moderne, avertizează și asupra concentrării puterii tehnologice. „Cursa dintre SUA și China este o luptă pentru dominație. La fel și competiția dintre companii”, afirmă cercetătorul. Bengio consideră necesară o încetinire a dezvoltării celor mai avansate sisteme, pentru a permite societății să pregătească măsuri de protecție.

Ce se întâmplă cu locurile de muncă și educația

Natalie Foster, cofondatoare a Economic Security Project, este îngrijorată de efectele automatizării asupra angajaților. Ea citează un studiu Stanford potrivit căruia, din 2022, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor americani de 22-25 de ani a scăzut cu 19% în ocupațiile expuse inteligenței artificiale. Foster nu consideră inevitabilă dispariția unor profesii întregi, dar avertizează că noile locuri de muncă ar putea apărea fără protecțiile sociale existente.

În educație, profesorul John DeNero, de la Universitatea California, Berkeley, observă că studenții petrec mai puțin timp rezolvând singuri problemele. Aceștia apelează mai repede la AI, pierzând experiența învățării prin încercări și descoperiri personale. DeNero avertizează că, dacă adaptarea educației durează zece ani, o generație de elevi ar putea ajunge să nu mai stăpânească noțiuni academice fundamentale.

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