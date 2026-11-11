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Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog care i-a făcut întreruperea de sarcină, dus la audieri

Un medic ginecolog din județul Gorj este vizat de o anchetă penală care vizează împrejurările în care o adolescentă, abuzată sexual în mod repetat de propriul tată, ar fi făcut o întrerupere de sarcină. Este vorba despre Damian Dițescu, medic coordonator al Secției de Ginecologie de la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, care are și un cabinet privat în Târgu Jiu.
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog care i-a făcut întreruperea de sarcină, dus la audieri
gorjonline.ro
Luiza Moldovan
11 nov. 2026, 10:44, Social
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Polițiștii au făcut percheziții la cabinetul medical și la locuința acestuia, iar medicul a fost dus la audieri cu mandat de aducere, potrivit gorjonline.ro.

Ancheta a pornit după ce o adolescentă, în prezent în vârstă de 17 ani, a reclamat că ar fi fost abuzată sexual în mod repetat de tatăl său, în perioada ianuarie-septembrie 2024, când avea 15 ani.

A amenințat-o cu moartea pentru a o constrânge să nu dezvăluie abuzurile

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, fata ar fi fost constrânsă în repetate rânduri să întrețină relații sexuale cu tatăl său, împotriva voinței sale.

Acesta ar fi recurs și la violențe fizice și amenințări cu moartea pentru a o determina să nu dezvăluie abuzurile.

În urma relațiilor sexuale, adolescenta ar fi rămas însărcinată, iar ulterior sarcina ar fi fost întreruptă.

Percheziții la cabinetul medicului și la locuința acestuia

În dimineața zilei de 10 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au vizat locuința tatălui adolescentei, un cabinet medical de obstetrică-ginecologie din Târgu Jiu și domiciliul unui medic din Bumbești-Jiu.

Totodată, două persoane au fost conduse la sediul IPJ Gorj în baza unor mandate de aducere, pentru audieri.

Asistente chemate la audieri

Potrivit relatărilor presei locale, una dintre persoanele vizate este medicul Damian Dițescu.

Mai multe asistente de la cabinetul privat au fost, de asemenea, chemate să dea declarații în calitate de martori.

Medicul ar fi fost audiat în legătură cu întreruperea de sarcină efectuată în urmă cu aproximativ doi ani, când adolescenta avea 15 ani.

Ce spune ginecologul

Într-o declarație pentru TVR, Damian Dițescu a afirmat că, potrivit registrelor medicale, a consultat pacienta de două ori, prima dată în 2024 și ultima dată cu aproximativ un an în urmă, însă a susținut că la consultațiile respective nu ar fi fost vorba despre o sarcină.

Împrejurările în care a fost întreruptă sarcina și eventuala responsabilitate a personalului medical urmează să fie stabilite de anchetatori.

Tatăl adolescentei, arestat preventiv pentru 30 de zile

Bărbatul de 40 de ani, din Târgu Jiu, a fost reținut inițial pentru 24 de ore, fiind suspectat de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

Ulterior, Judecătoria Târgu Jiu a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Dosarul vizează, potrivit informațiilor publicate de presa locală, și alte posibile infracțiuni, printre care întreruperea cursului sarcinii, lipsirea de libertate în mod ilegal, violența în familie, amenințarea și relele tratamente aplicate minorului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.

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