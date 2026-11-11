Tatăl lui Meghan Markle, trimis din nou la închisoare după ce și-a tăiat brățara electronică de supraveghere

Decizia a fost luată marți de judecătoarea federală Lindsay Griffin, în urma unei audieri desfășurate la Tampa, Florida, transmite Reuters. Tatăl lui Meghan Markle fusese eliberat condiționat vinerea trecută, după prima înfățișare în instanță. Judecătorul îi permisese să rămână în afara închisorii până la proces, cu obligația de a respecta arestul la domiciliu și de a purta permanent un dispozitiv electronic de monitorizare.

Și-a tăiat brățara electronică și a fost reținut din nou

Potrivit procurorilor federali, Thomas Markle a îndepărtat dispozitivul de monitorizare în timpul nopții de luni spre marți. Autoritățile au considerat gestul o încălcare a condițiilor stabilite de instanță și au solicitat revocarea eliberării sale. Judecătoarea Lindsay Griffin a admis cererea, dispunând întoarcerea bărbatului în detenție federală, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

În documentele instanței, magistratul a apreciat că situația locativă a lui Markle devenise imposibil de gestionat în condițiile măsurilor de supraveghere impuse. Bărbatul locuia într-un centru de îngrijire asistată din Lakeland, Florida, în apropiere de Tampa. După pronunțarea deciziei, acesta a fost reținut din nou și transferat în custodia autorităților federale.

Acuzațiile pentru care este cercetat tatăl lui Meghan Markle

Thomas Markle a fost arestat vinerea trecută și pus sub acuzare pentru deținerea unor materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor. Ancheta a pornit de la fotografii și alte materiale descoperite în două spații de depozitare din Los Angeles, pe care bărbatul le închiriase încă din 2008.

Potrivit unui document depus în instanță de FBI, agenții au confiscat diapozitive, negative fotografice și cărți care ar conține imagini cu minori. Printre probele descrise de anchetatori se află și fotografii în care ar apărea chiar Thomas Markle.

🛎️HANDCUFFED THOMAS MARKLE IN A WHEELCHAIR BEING LED AWAY BY FBI AGENTS The 82-year-old was ARRESTED at Maravida Senior Living care home in Lakeland, Florida, after troves of indecent materials were discovered at locations connected to Markle in the Philippines and Mexico. https://t.co/AiaWcDKLbV — James Goddard (@JamesPGoddard90) November 6, 2026

Autoritățile americane au făcut referire inclusiv la verificări desfășurate în Filipine, țară în care bărbatul locuise anterior. Markle a negat acuzațiile atunci când acestea au devenit publice, calificându-le drept minciuni grave. Până în prezent, nu a fost pronunțată o condamnare în acest dosar.

Judecătorul a cerut și o evaluare psihiatrică

Situația medicală a tatălui ducesei de Sussex este examinată separat de acuzațiile penale. La prima audiere, instanța a dispus efectuarea unei evaluări psihiatrice pentru a stabili dacă Thomas Markle are capacitatea de a participa la proces și de a înțelege procedurile judiciare.

Judecătoarea a invocat vârsta înaintată și dificultățile de memorie observate în timpul audierii drept motive pentru această verificare. După revocarea arestului la domiciliu, magistratul a cerut și o evaluare medicală rapidă. Instanța a mai stabilit ca Markle să fie ținut, în măsura posibilităților, separat de ceilalți deținuți.

Meghan Markle și-a anulat discursul de la Bruxelles

Noua reținere a tatălui său a avut loc în aceeași zi în care Meghan Markle și prințul Harry au participat la un eveniment organizat la Parlamentul European din Bruxelles. Cei doi au fost prezenți la inaugurarea „Lost Screen Memorial”, o instalație dedicată copiilor care au murit în urma unor situații de abuz sau vătămare asociate rețelelor sociale.

Harry a susținut un discurs, însă Meghan a renunțat la intervenția pe care o avea programată. Ducesa de Sussex nu mai are o relație apropiată cu tatăl său de mai mulți ani. Ea a declarat anterior că acuzațiile formulate împotriva acestuia au afectat-o profund.