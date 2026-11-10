Prima apariție a lui Meghan Markle de la arestarea tatălui său, la brațul soțului, Prințul Harry

Meghan a sosit la Parlamentul European din Bruxelles, însoțită de soțul ei, Prințul Harry, pentru a participa la un eveniment dedicat siguranței copiilor în mediul online.

Această acțiune face parte dintr-o campanie mai amplă a cuplului, menită să sprijine familiile care și-au pierdut copiii din cauza pericolelor întâlnite pe rețelele de socializare, scrie BBC.

Meghan urma să susțină un discurs în cadrul evenimentului, însă a decis să se retragă, lăsându-l pe Harry să vorbească singur. Surse apropiate familiei dicilor de Sussex afirmă că ultimele două săptămâni au fost extrem de dificile din punct de vedere emoțional.

Tatăl lui Meghan, Thomas Markle, se află în prezent în arest la domiciliu și este supus monitorizării electronice, după ce a compărut vineri în fața unei instanțe din Florida, fiind acuzat de deținere de imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor, acuzații pe care acesta le-a negat anterior.

Legăturile de familie erau rupte de multă vreme

Meghan nu mai ține legătura cu tatăl ei de câțiva ani. El nu a participat la nunta acesteia, care a avut loc la Windsor în 2018, invocând la acea vreme „probleme de sănătate”.

Când, luna trecută, au apărut informații despre Thomas Markle, inclusiv acuzații conform cărora ar fi deținut imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor, Meghan a transmis o declarație în care a precizat că este „profund tulburată de aceste vești” și că speră ca „justiția să își urmeze cursul complet”.

Memorialul Ecranelor Pierdute

Marți, la Parlamentul European din Bruxelles, Harry și Meghan vor prezenta „Lost Screen Memorial” (Memorialul Ecranelor Pierdute), o expoziție care a ajuns în Europa după ce a fost lansată anul trecut la New York.

Susținută de fundația lor, Archewell, expoziția reunește imagini emoționante cu tineri despre care părinții cred că au murit din cauza pericolelor întâlnite pe rețelele de socializare. Fiecare imagine este o fotografie a unui fiu sau a unei fiice, păstrată de părinți în telefoanele lor.

Printre acestea se numără o fotografie a lui Breck Bednar, un tânăr de 13 ani din Surrey, care a decedat în 2014. Părinții săi cred că acesta a fost manipulat online prin intermediul jocurilor video și al rețelelor de socializare.

O altă imagine îl înfățișează pe Jools Sweeney din Gloucestershire, care și-a pus capăt zilelor în 2022. Părinții săi susțin că timpul petrecut de acesta pe rețelele de socializare, în perioada de după carantina impusă de pandemia de Covid, a contribuit la decesul său.

BBC a stat de vorbă cu Harry și Meghan în aprilie anul trecut, când „Lost Screen Memorial” a fost expus pentru prima dată la New York.

„Indiferent cât de polarizată este lumea”, a declarat Meghan pentru BBC, „un lucru asupra căruia putem cădea cu toții de acord este că copiii noștri ar trebui să fie în siguranță; toți copiii noștri ar trebui să fie în siguranță”.

Cei doi doresc ca, prin campania lor, să exercite presiuni asupra companiilor din domeniul rețelelor de socializare, astfel încât acestea să ofere un sprijin mai bun familiilor care au trecut prin pierderea unui copil.

„Aceste companii scapă basma curată susținând că nu sunt obligate să ofere informații”, a declarat anul trecut, vizibil emoționat, Prințul Harry la emisiunea „BBC Breakfast”.

„Îi spui unui părinte – unui tată și unei mame – că nu pot afla detalii despre activitatea copilului lor pe rețelele de socializare, invocând dreptul la viață privată al copilului… și asta în condițiile în care acești părinți și-au crescut copilul de când era mic. Este ceva greșit”.

Discursul pe care Prințul Harry îl va susține marți va viza angajamentele asumate de companiile din sectorul tehnologic și măsura în care acestea au dus la o schimbare reală.

Este puțin probabil ca el să abordeze direct acuzațiile la adresa lui Thomas Markle.

De asemenea, el va participa la o dezbatere în cadrul căreia vor fi analizate responsabilitățile companiilor tehnologice, precum și experiențele tinerilor și ale familiilor acestora.