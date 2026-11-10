SUA evacuează avioane militare de la o a doua bază din Marea Britanie, după o amenințare din partea Iranului

Aeronave militare americane au fost evacuate luni, 9 noiembrie, de la baza RAF Mildenhall, situată în Anglia, potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de publicația americană The Wall Street Journal.

Operațiunea a vizat inclusiv avioane-cisternă utilizate de Forțele Aeriene ale Statelor Unite pentru realimentarea în zbor a altor aeronave militare.

Decizia a fost luată pe fondul unei amenințări provenite din Iran, însă autoritățile americane nu au clarificat public natura exactă a pericolului.

Potrivit surselor citate de WSJ, oficialii de la Washington analizează în continuare dacă amenințarea reprezintă un risc imediat pentru instalațiile militare americane sau dacă este vorba despre un pericol mai general, care impune măsuri preventive de securitate.

A doua bază militară britanică vizată de măsurile de securitate

Evacuarea de la RAF Mildenhall reprezintă un nou episod al măsurilor de protecție adoptate de armata americană în Marea Britanie, fiind vorba despre a doua bază de pe teritoriul britanic de la care sunt retrase aeronave în contextul amenințării iraniene, potrivit WSJ.

RAF Mildenhall este una dintre instalațiile importante utilizate de forțele americane în Europa. Baza găzduiește aeronave specializate în realimentarea în zbor, o capacitate esențială pentru desfășurarea operațiunilor militare la distanțe mari.

Relocarea acestor aparate poate reprezenta o măsură de precauție menită să reducă vulnerabilitatea infrastructurii militare și să protejeze resursele strategice ale Statelor Unite.

Deocamdată, informațiile disponibile nu permit stabilirea existenței unui plan concret de atac asupra bazei.

Ce înseamnă această situație pentru securitatea Europei

Evoluțiile sunt relevante și pentru statele membre NATO, inclusiv România, în condițiile în care infrastructura militară americană din Europa joacă un rol important în operațiunile și capacitatea de reacție a Alianței Nord-Atlantice.

România găzduiește, la rândul său, facilități militare utilizate de forțele americane, printre care baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Totuși, nu există în informațiile publicate de WSJ indicii că amenințarea semnalată în Marea Britanie ar viza și instalațiile militare din România sau că ar fi fost dispuse măsuri similare pe teritoriul românesc.

Rămâne neclar dacă evacuarea aeronavelor americane este o măsură temporară de protecție sau dacă Washingtonul pregătește o reorganizare mai amplă a dispozitivului său militar din Europa.