Doi bărbați, inculpați după un incident la o bază aeriană din Marea Britanie. Autoritățile suspectează implicarea Iranului

Procurorii britanici au anunțat marți inculparea a doi bărbați în cadrul anchetei privind incidentul de la baza aeriană RAF Fairford, unde autoritățile suspectează o posibilă implicare a serviciilor de informații iraniene.

Potrivit Sky News, cei doi suspecți, în vârstă de 24 de ani și domiciliați la Londra, sunt cercetați în baza Legii privind securitatea națională din 2023, care vizează activitățile de spionaj și ingerințele străine ce amenință securitatea Regatului Unit.

Unul dintre ei este acuzat că a acordat asistență unui serviciu de informații străin, despre care autoritățile suspectează că ar fi cel iranian, în timp ce celălalt este acuzat că a pătruns într-o zonă interzisă, în scopuri care ar putea prejudicia securitatea Regatului Unit.

Cei doi urmează să apară marți în fața Tribunalului Westminster din Londra. Alți cinci bărbați arestați în cadrul anchetei au fost eliberați pe cauțiune, iar investigațiile continuă.

Incidentul de la baza aeriană RAF Fairford

Ancheta a început pe 27 septembrie, după ce trei autoutilitare suspecte au fost observate în apropierea bazei RAF Fairford, din comitatul Gloucestershire, în sud-vestul Angliei.

Poliția a arestat inițial cinci bărbați și a verificat vehiculele, în care a găsit benzină, dar nu și dispozitive explozive. Autoritățile au evacuat temporar și mai multe locuințe din apropiere.

Baza RAF Fairford este utilizată de forțele aeriene americane și a găzduit bombardiere implicate în atacurile asupra Iranului. Bombardierele americane B-1 au fost retrase de la bază la scurt timp după incident.

Autoritățile britanice suspectează implicarea Iranului

Șeful poliției antiteroriste britanice, Laurence Taylor, a declarat în cursul săptămânii trecute că anchetatorii consideră foarte probabilă implicarea statului iranian în incident.

Oficialul a precizat că investigațiile continuă pentru a stabili amploarea acestei implicări și obiectivele persoanelor suspectate.

De asemenea, premierul britanic Andy Burnham a menționat că activitățile din apropierea bazei ar fi fost coordonate din Iran. Ambasadorul iranian în Marea Britanie a respins însă acuzațiile.

Serviciul Procuraturii Coroanei din Marea Britanie, responsabil de urmărirea penală, a confirmat marți decizia de inculpare a celor doi bărbați. Instituția a precizat că va continua colaborarea cu autoritățile implicate în anchetă.

Autoritățile britanice nu au făcut publice toate detaliile privind presupusele activități desfășurate în apropierea bazei militare. Investigația continuă.