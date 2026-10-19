Iranul amenință cu atacuri asupra Europei și infrastructurii digitale dacă războiul cu SUA reîncepe. „Toată lumea va fi uimită”

La aproape nouă luni de la declanșarea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, conflictul a ajuns într-un impas, scrie CNN. Washingtonul continuă să analizeze noi opțiuni militare și economice, în timp ce Teheranul susține că și-a refăcut capacitățile de atac și că este pregătit pentru o confruntare de lungă durată.

„Toată lumea va fi uimită”, a avertizat Hossein Mohebbi, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției iraniene, la sfârșitul lunii septembrie. Oficialul a susținut că Iranul dispune de noi ținte care nu au fost atacate până acum. „Războiul nu s-a încheiat. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice s-a pregătit pentru un război de lungă durată”, a declarat acesta.

Bazele americane din Marea Britanie și Germania, printre posibilele ținte

Una dintre cele mai îngrijorătoare evoluții este posibilitatea extinderii conflictului în Europa. Farzin Nadimi, cercetător la Washington Institute, a explicat pentru CNN că Iranul ar putea încerca să folosească rachete cu rază lungă de acțiune împotriva unor obiective militare americane de pe continentul european.

Printre țintele posibile se numără bazele aeriene utilizate de forțele SUA în Marea Britanie și centrul logistic de la Ramstein, Germania, una dintre cele mai importante instalații militare americane din afara Statelor Unite. Expertul a subliniat însă că un asemenea atac ar reprezenta un nivel extrem de escaladare și că Teheranul ar recurge probabil la această opțiune numai în circumstanțe excepționale.

La începutul lunii octombrie, armata americană și-a retras bombardierele cu rază lungă de acțiune staționate în Marea Britanie, trimițându-le înapoi la bazele din Statele Unite, după apariția unei amenințări nespecificate. Cu câteva zile înainte, autoritățile britanice arestaseră mai multe persoane în legătură cu un presupus complot iranian care viza baza aeriană unde erau staționate bombardierele americane.

SUA analizează folosirea celei mai puternice bombe convenționale din arsenal

În paralel, administrația președintelui Donald Trump analizează noi scenarii militare împotriva Iranului. Potrivit mai multor oficiali americani citați de CNN, Pentagonul a elaborat planuri care includ posibilitatea utilizării bombei GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, cunoscută sub denumirea de „mama tuturor bombelor”.

Aceasta este cea mai puternică bombă nenucleară din arsenalul american, iar folosirea sa împotriva infrastructurii energetice sau a instalațiilor nucleare iraniene ar reprezenta o escaladare majoră a conflictului.

🚨 This is the bomb built to kill what’s buried under a mountain. The GBU-57 „Massive Ordnance Penetrator.” Here’s how it works — step by step: → 13.6 TONS. 6.2 meters long. The biggest bunker buster ever built.

→ Only ONE plane on Earth can carry it: the B-2 stealth bomber. Two per mission.

→ Dropped from up to 15 km high.

→ GPS fins steer it as it falls at 1,100 km/h.

→ It punches through up to 60 m of earth or 18 m of concrete.

→ THEN it explodes. 2,400 kg of explosive, deep inside the bunker. The speed gets it there. The blast does the killing. This is what hit Fordow. Let that sink in. Follow for more updates. 🔔 — Whale News Daily (@WhaleNewsDaily) October 16, 2026

Trump a declarat public că nu intenționează să inițieze noi acțiuni militare înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie. Cu toate acestea, mai mulți consilieri ai Casei Albe au declarat pentru CNN că nu știu dacă această decizie este definitivă.

Comandanții iranieni au încercat să minimalizeze amenințarea reprezentată de armamentul american. „Acestea sunt instrumente de propagandă menite să intimideze poporul iranian”, a declarat sâmbătă comandantul militar Alireza Sheikh, referindu-se la bomba americană.

Iranul amenință că va distruge cabluri submarine de internet și centre de inteligență artificială

Teheranul transmite că un nou război nu s-ar limita la atacuri asupra obiectivelor militare tradiționale. Mohsen Rezaei, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a avertizat săptămâna trecută că infrastructura digitală și energetică din regiune ar putea deveni țintă.

„Dacă izbucnește un alt război, numeroase cabluri submarine, centre de date, instalații de inteligență artificială și alte infrastructuri din regiune ar putea fi distruse”, a declarat oficialul iranian. Amenințarea vizează obiective esențiale pentru funcționarea economiilor moderne. Cablurile submarine transportă o parte importantă a comunicațiilor internaționale, în timp ce centrele de date susțin servicii financiare, operațiuni comerciale și infrastructuri tehnologice.

Iranul ar putea folosi roiuri de drone coordonate prin inteligență artificială

Experții militari analizează și posibilitatea ca Iranul să introducă arme și tactici noi într-o viitoare confruntare. Potrivit lui Farzin Nadimi, Teheranul ar putea încerca să utilizeze roiuri de drone echipate cu camere și sisteme de comunicații, capabile să își coordoneze deplasarea și să își modifice traiectoriile pentru a evita bruiajul electronic și apărarea antiaeriană.

Expertul a precizat că Iranul nu a demonstrat până acum că dispune de asemenea capacități operaționale, deși a discutat anterior despre dezvoltarea lor. Alte direcții posibile includ rachete de croazieră cu propulsie supersonică și sisteme pentru perturbarea comunicațiilor și supravegherii prin satelit.

Săptămâna trecută, conturi de socializare asociate Gardienilor Revoluției au relatat despre exerciții militare desfășurate în mai multe regiuni ale Iranului, inclusiv lansarea simultană a 30 de rachete balistice. Declarațiile recente ale comandanților sugerează și o schimbare a doctrinei militare iraniene, care ar putea include atacuri preventive, fără a aștepta o nouă lovitură americană.

Emiratele Arabe Unite au fost vizate de peste 2.500 de rachete și drone

Potrivit datelor Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, peste 2.500 de rachete și drone iraniene au fost lansate asupra țării, mai multe decât asupra oricărui alt stat, inclusiv Israel. Autoritățile din Abu Dhabi susțin că au interceptat aproape toate proiectilele.

Atacurile iraniene au vizat și infrastructură civilă, inclusiv obiective din Dubai și instalații de alimentare cu apă din Kuweit. Iranul a blocat practic și Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile de petrol ale statelor din regiune, contribuind la perturbările economice internaționale.

Ali Al-Nuaimi, președintele Comisiei pentru Apărare, Interne și Afaceri Externe din Consiliul Național Federal al Emiratelor Arabe Unite, a declarat joi că țara sa este mai bine pregătită pentru o eventuală reluare a ostilităților. „Nu vrem război. Dar dacă un război începe astăzi, suntem pregătiți să facem față oricărei amenințări mai bine decât eram pe 28 februarie”, a afirmat oficialul.

Locuitorii Teheranului se pregătesc pentru reluarea bombardamentelor

În timp ce liderii militari iranieni vorbesc despre noi arme și posibile ținte, populația civilă trăiește sub amenințarea reluării atacurilor. Un locuitor al Teheranului, în vârstă de 70 de ani, a declarat pentru CNN că și-a pregătit rezerve de apă și baterii externe, deoarece se așteaptă ca bombardamentele să reînceapă în orice moment. „În fiecare zi și în fiecare noapte așteptăm să înceapă din nou bombardamentele”, a spus acesta.

O mamă cu doi copii a descris teama pe care o resimte atunci când îi trimite la școală, în condițiile în care militarii Gardienilor Revoluției sunt vizibili pe străzi, iar bazele militare rămân active. Alți locuitori ai capitalei iraniene au declarat că posibilitatea unui nou război a devenit un subiect permanent de discuție.

Avertismentele Iranului pot fi interpretate drept provocări

Ali Vaez, director adjunct pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord în cadrul International Crisis Group, consideră că amenințările Teheranului urmăresc să descurajeze Washingtonul prin evidențierea costurilor unei noi intervenții militare.

Potrivit expertului, Iranul încearcă să transmită că următoarea confruntare s-ar desfășura pe un teritoriu mult mai extins, cu mai puține restricții și consecințe potențial mai grave. Vaez avertizează însă că mesajele concepute de Iran pentru descurajarea unui atac ar putea fi interpretate de Washington drept provocări, crescând astfel riscul izbucnirii războiului pe care Teheranul încearcă să îl evite.