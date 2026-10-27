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Doi bărbați au fost puși sub acuzare pentru un presupus complot terorist la baza militară aeriană RAF Fairford

Doi bărbați, ambii în vârstă de 24 de ani, au fost puși sub acuzare în urma unei anchete privind un presupus complot terorist care implică baza militară aeriană britanică RAF Fairford.
Doi bărbați au fost puși sub acuzare pentru un presupus complot terorist la baza militară aeriană RAF Fairford
Ioana Târziu
27 oct. 2026, 12:15, Știri externe
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Mohmed Abdulkarim, în vârstă de 24 de ani, și Nouman Essghir, în vârstă de 24 de ani, au fost acuzați în temeiul Legii Securității Naționale, a anunțat Serviciul Procuraturii Coroanei.

Abdulkarim, din Londra, a fost acuzat de acordarea de asistență unui serviciu de informații străin, în timp ce Essghir, tot din Londra, a fost acuzat de intrarea într-un loc interzis într-un scop prejudiciabil Regatului Unit. Cei doi vor apărea marți la Curtea de Magistrați din Westminster, notează The Independent.

Poliția a anunțat săptămâna trecută că doi bărbați au fost arestați din nou, în timp ce alți cinci bărbați arestați în timpul anchetei inițiale sunt încă eliberați pe cauțiune.

Comisarul adjunct Laurence Taylor, șeful Poliției Naționale de Combatere a Terorismului din Marea Britanie, a declarat că „în această dimineață, Nouman Essghir, în vârstă de 24 de ani, cetățean britanic din cartierul Westminster, Londra, a fost acuzat în temeiul Secțiunii 4 din Legea Securității Naționale din 2023, pentru activități suspectate comise sâmbătă, 22 august. El a fost arestat inițial la fața locului, în Gloucestershire, duminică, 27 septembrie, și arestat din nou pe 20 octombrie”.

Potrivit acestuia, „Essghir va apărea în această dimineață la Curtea de Magistrați din Westminster”.

„Un al doilea bărbat, un tânăr de 25 de ani cu dublă cetățenie britanică/iraniană, arestat din nou la aceeași dată, a fost eliberat fără acuzații. Cu toate acestea, el rămâne eliberat pe cauțiune de către poliție în urma primei sale arestări, joi, 1 octombrie. În urma arestării din nou a acestor persoane, detectivii au interogat și un alt bărbat aflat sub supraveghere”, adaugă comisarul adjunct.

Autoritățile cred că ar fi vorba despre Iran

Astfel, „Mohammed Abdulkarim, un cetățean britanic în vârstă de 24 de ani, din cartierul Westminster, Londra, a fost acuzat în temeiul Secțiunii 3 din Legea Securității Naționale din 2023, care incriminează acordarea de asistență unui serviciu de informații străin”, afirmă Taylor.

„În acest caz, credem că țara respectivă este Iranul. Abdulkarim va apărea astăzi la sediul magistraților din Westminster”, a mai transmis acesta.

Poliția a oprit trei dube în apropierea bazei aeriene din Gloucestershire pe 27 septembrie, iar cinci bărbați au fost inițial arestați, după ce a fost declarat un incident major. Nu s-au găsit materiale explozive în dube, dar o cantitate de benzină a fost confiscată, a declarat poliția.

După ore întregi de interogatoriu, cei cinci bărbați au fost eliberați sub condiții stricte de eliberare pe cauțiune. De atunci, alți doi bărbați au fost arestați și eliberați pe cauțiune în mod similar.

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