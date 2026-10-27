Noua rachetă rusească „Filin”. Ce caracteristici are și de ce reprezintă o amenințare pentru Ucraina

Rusia folosește, de la sfârșitul verii anului 2026, noua rachetă de croazieră „Filin” în atacurile asupra Ucrainei. Este o armă de dimensiuni relativ mici, care ar putea avea costuri reduse de producție, dar ale cărei caracteristici sunt impresionante, potrivit BBC.

Pe 22 octombrie, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina a publicat și informații generale despre designul rachetei, componentele electronice și motorul folosit.

Experții militari consideră că „Filin” ar putea pune și mai multă presiune asupra apărării antiaeriene ucrainene, dacă Rusia va reuși să înceapă producția în masă.

Ce se știe despre racheta „Filin”

Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei, racheta „Filin” a fost dezvoltată de Asociația Științific-Producătoare „Molniya” din Moscova, care face parte din Corporația de Rachete Tactice.

Este o rachetă de croazieră de mici dimensiuni, cu motor turboreactor. Lansarea se face de la sol, cu ajutorul unui propulsor auxiliar, numit booster.

Racheta ar putea atinge o viteză maximă de 800 km/h și ar avea o rază de acțiune estimată la 1.200 de kilometri. În ceea ce privește altitudinea de zbor, aceasta ar putea varia de la mai puțin de 200 de metri până la șase kilometri.

Potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene, „Filin” ar avea două variante de focoase: una de 50 de kilograme și alta de 100 de kilograme.

Spre deosebire de familia de muniții de tip „loitering”, cunoscută și prin dronele kamikaze „Geran”, „Filin” a fost proiectată de la început ca o rachetă de croazieră.

Dronele „Geran” au pornit de la modele lente, cu motoare cu piston, la arme mai rapide, propulsate de turboreactoare, iar „Filin” a fost concepută pentru a fi o rachetă de croazieră.

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean, a explicat într-un material publicat în „Flash” că Rusia ar putea miza pe rachete de croazieră ieftine.

„Am prezis de mult timp că adversarul nostru își joacă viitorul nu pe varianta rachetelor «Shahed» cu propulsie cu reacție, ci pe rachete de croazieră ieftine”, a scris acesta.

„Sunt mai rapide, mai manevrabile, pot zbura la altitudini joase și transportă o încărcătură de luptă mai mare decât drona Shahed. Nu necesită rampe de lansare dedicate; multe pot fi lansate de pe elicoptere sau alte vehicule aeriene fără pilot (UAV). Iar, cel mai important, pot fi fabricate folosind componente rusești.”, a spus acesta.

De ce poate fi periculoasă racheta „Filin”

Este capabilă să zboare la altitudini extrem de joase. O rachetă de croazieră care urmează relieful terenului poate apărea brusc în câmpul vizual al radarelor terestre. Acest lucru reduce timpul pentru detectare, transmiterea informațiilor de țintire și interceptare.

Viteza sa este mai mare decât cea a rachetei Geranium: viteza declarată de 800 km/h face din Filin o țintă foarte dificilă pentru dronele de interceptare mai lente.

Are un focos masiv, de până la 100 kg. Deși Filin este inferior rachetelor de croazieră mai mari din acest punct de vedere, este aproximativ de două ori mai greu decât Geranium și este important pentru lovirea infrastructurii, a depozitelor, a siturilor industriale și a altor ținte.

Este rezistent la bruiaj. Potrivit serviciilor de informații ucrainene, racheta folosește un modul de navigație prin satelit Kometa cu 16 canale, rezistent la bruiaj, dar și navigație inerțială, ceea ce îi reduce vulnerabilitatea la războiul electronic.

Există perspective de producție la costuri reduse. Construcția din materiale compozite, utilizarea imprimării 3D pentru piese individuale și componentele electronice standardizate ar putea reduce costul de producție.

Cum poate fi oprită racheta „Filin”

Dronele interceptoare ar putea avea probleme în a ține pasul cu „Filin”. Totuși, racheta nu este mai rapidă decât majoritatea sistemelor moderne de apărare antiaeriană.

Sistemele de rachete antiaeriene și avioanele de vânătoare pot intercepta rachete de croazieră, însă protecția bună necesită mai multe tipuri de sisteme care să funcționeze împreună.

Avioanele pot doborî rachetele de croazieră la distanțe mari de țintele vizate. Dar interceptarea poate costa mult dacă, pentru fiecare rachetă relativ ieftină, sunt folosite muniții scumpe, precum rachetele AIM-9 Sidewinder.

Zborul la altitudini foarte mici face mai dificilă și mai periculoasă folosirea unor mijloace simple, cum sunt tunurile de bord ale aeronavelor.

O posibilă soluție este reprezentată de sistemele americane de ghidare laser APKWS. Acestea transformă rachetele standard, nedirijate, în muniții de precizie.

Și sistemele de rachete antiaeriene de la sol ale Forțelor Armate Ucrainene pot distruge rachete de croazieră precum „Filin”. Dar contează foarte mult costul muniției și cantitatea stocurile.