Ucraina, din beneficiar de arme în furnizor. Germania se pregătește să cumpere sute de rachete ucrainene

Germania intenționează să încheie în următoarele săptămâni un acord pentru achiziționarea unui prim lot de rachete Bars, potrivit informațiilor publicate de Financial Times, care citează surse familiarizate cu planurile autorităților germane. Ar fi prima achiziție cunoscută de armament ofensiv dezvoltat în Ucraina pentru dotarea propriei armate germane.

Rachetele Bars pot lovi ținte aflate la 1.000 de kilometri

Rachetele Bars sunt dotate cu motoare cu reacție și pot transporta o încărcătură de până la 105 kilograme, în funcție de versiune. În Ucraina sunt numite uneori „rachete-dronă”, iar Germania le clasifică drept rachete de croazieră cu costuri reduse.

Armata germană, Bundeswehr, intenționează să înceapă testele tehnice la începutul anului viitor. Dacă rachetele îndeplinesc cerințele militare, autoritățile germane pot extinde achiziția la câteva sute de unități.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina folosește rachetele Bars pentru atacuri asupra bazelor militare și infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei.

Rachetele ucrainene sunt deja fabricate în Germania

Producția rachetelor Bars a început și în Germania, printr-o companie mixtă ucraineano-germană, în cadrul programului „Build with Ukraine” („Construim cu Ucraina”).

Programul a fost lansat în 2025 pentru a permite fabricarea armamentului ucrainean în afara țării, reducând riscurile atacurilor rusești asupra unităților de producție.

Prima serie de rachete Bars fabricate în Germania, finanțată de autoritățile germane, a fost livrată Ucrainei în octombrie.

Acum, compania mixtă se pregătește să producă armament și pentru armata germană, nu doar pentru Ucraina.

Germania caută alternative mai ieftine la rachetele americane Tomahawk

Berlinul încearcă să își extindă arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune, în cadrul unui program de reînarmare estimat la 780 de miliarde de euro pentru cinci ani.

Germania a încheiat deja un acord preliminar pentru achiziționarea rachetelor americane Tomahawk, însă acestea costă între patru și șase milioane de dolari fiecare, iar livrările ar putea întârzia până în anii 2030.

Autoritățile germane analizează astfel sisteme mai ieftine, care pot fi produse în cantități mari. Pe lângă Bars, Germania intenționează să testeze și rachetele Anthem, dezvoltate de compania americană Covenant.

O rachetă Anthem costă aproximativ o zecime din prețul unei rachete Tomahawk, iar Bars ar fi chiar mai ieftină, conform surselor citate de publicația britanică.

Germania a analizat și posibilitatea achiziționării rachetelor de croazieră Flamingo, dezvoltate în Ucraina de compania Fire Point, care pot lovi ținte aflate la distanțe de până la 3.000 de kilometri, potrivit producătorului. Deocamdată, achiziția acestora a fost amânată.