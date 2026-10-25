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Germania va participa cu aeronave la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință pentru Ucraina. Vor fi manevre și deasupra României

Germania va participa la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință pentru Ucraina cu personal militar, aeronave de realimentare în zbor și sprijin logistic. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al ministerului german al Apărării pentru DPA. Exercițiul va avea loc în Polonia, în spațiul aerian al României și în partea de vest a Mării Negre.
Germania va participa cu aeronave la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință pentru Ucraina. Vor fi manevre și deasupra României
Avion de transport A400M. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 oct. 2026, 19:46, Știri externe
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Armata germană va participa la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință pentru Ucraina, contribuind cu aproximativ 10 ofițeri de stat major, avioane cisternă și sprijin logistic, a declarat pentru DPA un purtător de cuvânt al ministerului german al Apărării.

Participarea Germaniei la acest exercițiu este considerată drept un „semn de unitate cu partenerii noștri”, a afirmat purtătorul de cuvânt în răspuns la o întrebare.

Potrivit ministerului, armata germană va pune la dispoziție până la două avioane de transport A400M pentru realimentarea în zbor în timpul exercițiului. De asemenea, Germania va sprijini și deplasarea trupelor prin teritoriul său către zona de exerciții, oferind servicii logistice, mai relevă sursa citată.

Exercițiul va avea loc în noiembrie. Manevre și în spațiul aerian al României

Exercițiul va avea loc în luna noiembrie în Polonia, însă manevre vor fi și în spațiul aerian al României și în partea de vest a Mării Negre.

Exercițiul militar va testa, pentru prima dată, gradul de pregătire operațională a forței multinaționale constituite de aliații Ucrainei sub conducerea Franței și a Regatului Unit, pentru a contribui la asigurarea unui potențial acord de pace viitor cu Rusia.

Până în acest moment, nu este clar câți soldați vor lua parte la exercițiu. Cu toate acestea, ziarul The Times a relatat că ar fi vorba despre 1.500 de soldați francezi, britanici și germani care ar urma să se alăture trupelor poloneze în cadrul exercițiului. Acest număr nu a fost confirmat oficial.

Coaliția de Voință a fost convenită în decembrie anul trecut, în cadrul unui summit dedicat Ucrainei, organizat la Berlin, și reunește aproximativ 35 de state.

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