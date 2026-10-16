Ucraina vrea să cumpere armament polonez cu un împrumut de 125 de milioane de euro până la sfârșitul anului

Ucraina intenționează să încheie până la sfârșitul anului un acord cu Polonia pentru un împrumut de 125 de milioane de euro, destinat achiziționării de armament polonez.

Mai mult, Kievul este pregătit să semneze un „acord privind dronele” cu Varșovia și să colaboreze la producția comună de armament în cadrul programului european SAFE, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, într-un interviu acordat agenției Ukrinform.

Potrivit oficialului ucrainean, Polonia a decis să acorde acest împrumut important de 125 de milioane de euro pentru achiziționarea de armament de la un producător polonez.

El a spus că ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, i-a confirmat această decizie. Subiectul a fost discutat și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de premierul polonez Donald Tusk.

Printre echipamentele pe care Ucraina ar dori să le cumpere se numără sistemul portabil de apărare antiaeriană Piorun, produs în Polonia.

„Știm, de exemplu, că sistemul portabil de apărare antiaeriană (MANPADS) Piorun este o armă extrem de eficientă. Ucraina este interesată să achiziționeze acest tip de armament folosind împrumutul respectiv. În prezent, discutăm despre modalitățile de finalizare a acestui acord. Sper că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat – până la sfârșitul anului – întrucât există voință politică, iar fondurile au fost deja alocate în bugetul Poloniei”, a declarat Sîbiha.

Ministrul a spus că acordul este în curs de negociere la nivelul ministerelor de Finanțe și al celor de Apărare din ambele țări. Discuțiile vizează lista echipamentelor pe care Ucraina le va cumpăra din Polonia.

Cooperarea în domeniul apărării, avantajoasă pentru ambele țări

Șeful diplomației ucrainene a precizat, de asemenea, că această cooperare poate aduce beneficii atât Ucrainei, cât și Poloniei.

Potrivit lui, achizițiile ar sprijini industria poloneză de apărare, iar echipamentele folosite de armata ucraineană ar putea fi testate în condiții reale de luptă.

În plus, feedbackul pozitiv din partea militarilor ucraineni ar putea ajuta producătorii polonezi să își promoveze produsele pe noi piețe și să își extindă distribuția.

Ucraine este deschisă să îmbunătățească colaborarea cu Varșovia în domeniul sistemelor fără pilot, prin încheierea unui „acord privind dronele”. Documentul va fi semnat după ce cele două părți vor ajunge la un acord asupra condițiilor.

„Ceea ce contează aici este substanța, nu calendarul, dar noi suntem pregătiți. Producția comună este, de asemenea, importantă, iar noi suntem pregătiți și pentru acest aspect. Polonia este unul dintre cei mai mari beneficiari ai programului european SAFE. Și în acest sens, suntem gata să colaborăm pe o bază reciproc avantajoasă”, a spus ministrul ucrainean de Externe.

Programul european SAFE vizează sprijinirea investițiilor în domeniul apărării, inclusiv prin finanțarea achizițiilor și a proiectelor de cooperare între statele europene.

Sîbiha: Ucraina și Polonia au reușit să normalizeze relațiile bilaterale

Ministrul ucrainean a mai spus că, în timpul vizitei sale la Varșovia, a discutat cu omologul său polonez, Radosław Sikorski, întreaga agendă a relațiilor dintre cele două țări, inclusiv proiectele din domeniul apărării.

„Am mai spus-o: am reușit să normalizăm relațiile bilaterale după dificultățile bine cunoscute. Așa ar trebui să fie între parteneri strategici, deoarece trebuie să fim capabili să împărtășim bucuria realizărilor comune, dar și să depășim împreună dificultățile care apar”, a declarat ministrul ucrainean.

Potrivit sursei citate, ministrul ucrainean Andrii Sîbiha a participat la Forumul de Securitate de la Varșovia, organizat pe 13 octombrie.