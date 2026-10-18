Ucraina pregătește două rachete dezvoltate intern pentru a lupta cu dronele Geran. Prețul unei rachete este sub 20.000 de dolari

Ambiția acestor proiecte este subliniată de costul mediu de piață al rachetelor, variind de la sute de mii de dolari pentru o rachetă Stinger până la o jumătate de milion de dolari pentru o rachetă AIM-9X, utilizată de avioanele de vânătoare F-16.

Chiar și utilizarea a două sau trei astfel de rachete împotriva unei drone rusești cu rază lungă de acțiune este de așteptat să fie rentabilă în raport cu valoarea țintei, potrivit presei din Ucraina.

Diverse estimări plasează costul unui Geran standard la aproximativ 70.000 de dolari, în timp ce versiunea sa cu reacție ar putea costa cu zeci de mii de dolari mai mult.

Andrii Hrytseniuk, șeful unui cluster ucrainean de tehnologie de apărare, a declarat pentru Ukrainska Pravda că aceste rachete „sunt ieftine și ușor de fabricat”.

„Una dintre cerințe era menținerea costului unei rachete sub 20.000 de dolari americani”, adaugă el.

Hrytseniuk a declarat că finanțarea pentru dezvoltarea rachetelor sol-aer a început în 2024. A fost nevoie de doi ani pentru a produce primele prototipuri. Un total de 10 echipe ucrainene lucrează la astfel de rachete.

În luna mai, a fost raportat faptul că Ucraina dezvoltă rachete interceptoare ieftine și testase deja unele soluții. Ministrul apărării de atunci, Mihailo Fedorov, a declarat că există planuri de a extinde producția acestora de zeci de ori, potrivit sursei citate.