Un sistem laser din apărarea antieriană a Ucrainei a interceptat cu succes, în premieră și în condiții de luptă, o dronă rusească de tip „Gheran” echipată cu motor cu reacție, a declarat consilierul prezidențial Serhii „Flash” Beskrestnov, potrivit Kyiv Independent.

Sistemul laser „Blysk”, conceput de compania Carmine Sky, asigura protecția unui obiectiv de infrastructură important, a explicat Beskrestnov. Totodată, el a temperat așteptările legate de noua armă.

„Este încă prea devreme să vorbim despre o producție de serie a laserului. Sunt în desfășurare teste, în cadrul cărora sistemele laser protejează obiective de infrastructură critică”, a adăugat el.

Armele cu laser sunt la modă

Utilizarea sistemului „Blysk” de către Ucraina survine într-un context în care armele laser sunt tot mai mult apreciate. Ele sunt considerate o alternativă mai ieftină la rachetele convenționale de apărare antiaeriană.

Unul dintre cele mai notabile exemple este sistemul israelian „Iron Beam”. Acesta este unul dintre primele sisteme laser de mare putere pentru apărarea antiaeriană care a intrat în serviciul militar.

Laserului nu-i place ceața

Conform datelor disponibile în mediul online, sistemul ucrainean „Blysk” are o putere de patru kilowați și o rază de acțiune eficientă de până la un kilometru. Se pare că, până acum, plafonul dens de nori și ceața de deasupra Kievului au împiedicat sistemul să intercepteze eficient dronele rusești. Eficiența laserelor scade în condiții meteorologice nefavorabile, iar norii pot dispersa fasciculul înainte ca acesta să atingă drona.

Pe 19 noiembrie, compania Carmine Sky a anunțat că primul laser de apărare antiaeriană din Ucraina a fost montat pentru a contribui la protejarea Kievului împotriva dronelor rusești. Această armă laser ar putea oferi Ucrainei o metodă mai puțin costisitoare de a contracara atacurile cu drone, necesitând doar energie electrică, spre deosebire de dronele interceptoare sau rachetele, care sunt mult mai scumpe. Totuși, urmărirea precisă a țintei cu ajutorul unui laser poate fi dificilă.

Statul ucrainean lucrează împreună cu firmele private

Beskrestnov a menționat că această tehnologie este dezvoltată în cadrul programului de stat „Apărare Antiaeriană Privată” (Private Air Defense), cu sprijinul clusterului de tehnologii de apărare „Brave-1”. Lansat de Ministerul Apărării, programul permite companiilor private să formeze grupuri de apărare antiaeriană, care operează sub controlul operațional al Forțelor Aeriene.

În prezent, aproximativ 100 de companii din întreaga țară s-au alăturat acestui efort, jumătate dintre ele formând unități de luptă active. Aceste unități private utilizează diverse sisteme, de la drone interceptoare până la turele automate cu armament.

De exemplu, compania ucraineană de servicii poștale și de curierat Nova Poshta și-a creat propria forță privată de apărare antiaeriană și a doborât drone de atac rusești care vizau facilitățile sale, a dezvăluit Viaceslav Klîmov, co-proprietar al grupului de companii Nova, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Kiev, pe 26 octombrie.

Până la data de 14 octombrie, unitățile private de apărare antiaeriană doborâseră deja peste 60 de ținte aeriene rusești, în principal drone, potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei. „Am creat un model în care statul, armata și mediul de afaceri funcționează ca un singur sistem”, a declarat Mihailo Fedorov, la acea vreme ministru al apărării al Ucrainei, referindu-se la această inițiativă.