Misiunea reprezintă o premieră pentru programul spațial chinez, transmite NBC News. După lansarea de miercuri dimineață de la centrul spațial Jiuquan, din nord-vestul Chinei, Shenzhou-24 a ajuns la Tiangong și a realizat cu succes manevra de cuplare. Muhammad Zeeshan Ali, în vârstă de 40 de ani, a intrat în stație alături de astronauții chinezi Tang Hongbo și Wu Yi. Cei trei s-au întâlnit cu echipajul misiunii Shenzhou-23, aflat deja pe orbită, și au făcut fotografii împreună.

Primul astronaut pakistanez pe orbită va efectua experimente științifice

Ali va rămâne pentru o perioadă scurtă la bordul stației Tiangong, unde va participa la cercetări științifice. Printre acestea se numără un experiment asupra cianobacteriilor fotosintetice, microorganisme care folosesc lumina pentru a produce energie. La încheierea șederii sale, astronautul pakistanez urmează să revină pe Pământ cu nava Shenzhou-23. În total, misiunea prevede peste 90 de experimente și teste tehnologice, potrivit agenției chineze Xinhua. Zborul comun face parte dintr-un acord de cooperare spațială semnat de China și Pakistan în februarie 2025.

Shenzhou-24 has reached the Tiangong space station! Congratulations.

#Shenzhou24 https://t.co/CqcMco41iX — Khurram Dilawar Choudhry (@khurram333) November 25, 2026

China și Pakistan sărbătoresc momentul istoric

Lansarea și sosirea la stația spațială au fost urmărite cu interes în Pakistan. Imaginile transmise în direct au provocat reacții de bucurie în restaurante și în sediul agenției spațiale naționale. Premierul Shehbaz Sharif a descris misiunea drept un motiv de mândrie pentru țară și o sursă de inspirație pentru tinerii pakistanezi.

Președinții Xi Jinping și Asif Ali Zardari au făcut schimb de mesaje de felicitare, prezentând zborul drept un pas important în cooperarea dintre cele două state. Pentru astronautul chinez Tang Hongbo, misiunea aduce un alt record: este primul om care ajunge de trei ori la bordul stației Tiangong. China urmărește să trimită primii săi astronauți pe Lună până în 2030, în timp ce NASA are ca obiectiv o aselenizare cu echipaj uman în 2028.