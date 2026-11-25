Racheta Long March 2F a fost lansată spre cer la ora 08:18, ora locală, de la centrul spațial Jiuquan din nord-vestul Chinei, conform imaginilor difuzate de CCTV.

Misiunea Shenzhou-24 îi transportă pe pilotul Tang Hongbo, inginerul de zbor Wu Yi și pilotul Forțelor Aeriene Pakistaneze, Muhammad Zeeshan Ali, potrivit AFP.

Acesta din urmă este primul astronaut străin care participă la o misiune spațială chineză și este așteptat să devină primul care rămâne pe Tiangong, stația spațială a Chinei. Zborul său este așteptat să dureze aproximativ cinci zile.

El se va întoarce pe Pământ la bordul navei spațiale Shenzhou-23, care a fost andocată la laboratorul spațial din luna mai a anului trecut.

Potrivit agenției spațiale pakistaneze, Muhammad Zeeshan Ali va efectua experimente pe orbită, inclusiv privind cultivarea microalgelor ca sursă potențială de hrană și oxigen pentru misiuni viitoare și privind efectele zborurilor spațiale asupra semințelor de quinoa.

Beijingul investește masiv în programul său spațial, încercând să ajungă din urmă Statele Unite, principalul său rival.

Tiangong este operat de echipe de câte trei astronauți, care se rotesc, în general, la fiecare șase luni.

China își propune să trimită astronauți pe Lună înainte de 2030, o cursă în care sunt angajate și Statele Unite prin programul lor Artemis, mai arată sursa citată.