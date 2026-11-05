Planurile spațiale ale lui Jeff Bezos, date peste cap de o explozie. Blue Origin amână până în 2027 următoarea lansare

Compania americană Blue Origin nu va mai efectua următoarea lansare a rachetei New Glenn în 2026, așa cum intenționa inițial. Noua dată este ianuarie 2027, potrivit Financial Times, care citează persoane familiarizate cu situația.

New Glenn este o rachetă de mare capacitate, construită pentru transportul sateliților și al altor echipamente în spațiu, iar proiectul reprezintă una dintre principalele investiții ale companiei lui Jeff Bezos în dezvoltarea transportului spațial comercial.

O explozie a distrus racheta și a avariat platforma de lansare

Întârzierea este provocată de explozia din 28 mai, produsă în timpul unui test al motoarelor rachetei New Glenn, la baza spațială Cape Canaveral, din Florida.

Racheta a fost distrusă, iar platforma de lansare a suferit pagube importante. Explozia a avut loc cu doar câteva zile înaintea unei misiuni în care Blue Origin urma să transporte pe orbită sateliți pentru rețeaua de internet a Amazon.

Potrivit sursei citate, incidentul a fost provocat de defectarea unei supape a motorului, care a declanșat un incendiu. Reconstrucția platformei s-a dovedit mai dificilă decât se anticipase, iar vremea severă din timpul verii și inundațiile recente au întârziat lucrările.

În iunie, directorul general al Blue Origin, Dave Limp, anunțase că lansările vor fi reluate până la sfârșitul anului 2026. Noul calendar arată că acest termen nu mai poate fi respectat.

Întârzierile complică planurile Amazon și NASA

Blue Origin are un contract cu Amazon pentru 24 de lansări ale rachetei New Glenn, destinate transportului sateliților din rețeaua de internet Leo. Amazon folosește și alte companii pentru trimiterea sateliților pe orbită, însă întârzierea rachetei lui Bezos complică programul de extindere a rețelei.

Compania are și un contract de 3,4 miliarde de dolari cu NASA, pentru dezvoltarea unui modul care să transporte astronauți pe suprafața Lunii, în cadrul programului Artemis.

Amânarea reprezintă un nou obstacol pentru Blue Origin în competiția cu SpaceX, compania lui Elon Musk, care domină piața lansărilor spațiale comerciale.