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Raluca Turcan, despre riscul unei penalități pentru jalonul PNRR privind legea ANI. „PSD a luat o lege a integrității și a transformat-o într-o lege cu dedicație”

Deputata PNL Raluca Turcan a transmis joi, despre riscul unei penalități pentru jalonul PNRR privind legea ANI, că „PSD a luat o lege a integrității, asumată prin PNRR, și a transformat-o într-o lege cu dedicație pentru Dominic Fritz”.
Raluca Turcan, despre riscul unei penalități pentru jalonul PNRR privind legea ANI. „PSD a luat o lege a integrității și a transformat-o într-o lege cu dedicație”
Ioana Târziu
05 nov. 2026, 19:43, Politic
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„PSD pare să-și fi imaginat că gestionarea celui mai mare program de investiții din istoria României se face din platourile de televiziune. Te așezi pe scaun, spui că e greu, spui că e târziu, arăți cu degetul spre alții și pleci acasă liniștit. Aceasta este rețeta noului ministru al Fondurilor Europene”, a scris Raluca Turcan joi, pe Facebook.

Potrivit deputatei PNL, PNRR „înseamnă jaloane, termene, documente și negocieri dure cu Comisia Europeană”.

„Lucrurile stau în felul următor:

• cererile de plată 5 și 6 cumulează 6,4 miliarde de euro;

• aproape 1 miliard este deja pierdut, cea mai mare parte din cauza dlui Manole, care a pierdut 770 de milioane de euro pentru legea salarizării;

• 3 miliarde sunt în siguranță;

• pentru 2,5 miliarde se negociază până pe 20 noiembrie”, continuă Turcan.

Aceasta a reacționat în urma declarației de miercuri a Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, care a spus că este aproape sigur că România va primi o penalitate pentru jalonul PNRR privind legea integrității, care îl vizează și pe Dominic Fritz, fostul primar al Timișoarei.

„Am tot spus că se va întâmpla acest lucru, dar merită să repet. Pentru că PSD a luat o lege a integrității, asumată prin PNRR, și a transformat-o într-o lege cu dedicație pentru Dominic Fritz. Au preferat o răfuială politică în locul banilor României, iar acum se miră că Bruxelles-ul nu-i aplaudă. Din păcate, factura nu o plătește PSD, ci o plătesc românii”, afirmă deputata.

„Drama PSD este că nu mai au pe cine să dea vina. Au guvernul, au ministerele, nu-l mai au nici pe Ilie Bolojan premier”, a conchis Raluca Turcan.

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