Ucraina preia de la România președinția Inițiativei Central Europene. Sybiha: „Nu am venit aici pentru compasiune, ci pentru cooperare și parteneriat”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a prezentat joi, la București, prioritățile țării sale și a subliniat importanța parteneriatului cu România.

Sybiha: Ucraina este pregătită să împărtășească României experiența acumulată în război

Șeful diplomației ucrainene a declarat că vizita la București are o semnificație personală, amintind că în urmă cu doi ani a efectuat în capitala României prima sa deplasare în calitate de ministru de Externe.

Sybiha a vorbit despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, dar a insistat că obiectivul participării sale la reuniune este dezvoltarea cooperării regionale.

„Vin dintr-o țară aflată în război, o țară supusă unor atacuri constante. Rusia ne bombardează infrastructura energetică în fiecare zi, probabil în fiecare oră. Dar nu am venit aici pentru compasiune, ci pentru cooperare și parteneriat”, a declarat ministrul ucrainean de Externe.

Acesta a subliniat că experiența militară și tehnologiile dezvoltate de Ucraina pot contribui la securitatea celorlalte state membre ale Inițiativei Central Europene.

„Am învățat lecțiile acestui război și avem o experiență de luptă unică, precum și cele mai moderne tehnologii. Suntem pregătiți să împărtășim toate acestea cu România și cu ceilalți membri ai Inițiativei Central Europene, pentru a vă consolida securitatea. Am venit aici pentru că poziția voastră contează, în special în eforturile noastre de pace”, a afirmat Sybiha.

Kievul cere sprijin pentru încetarea focului și libertatea navigației în Marea Neagră

Ministrul a evidențiat rolul pe care statele membre ale organizației îl pot avea în susținerea unei soluții pentru încheierea războiului.

„Apreciem vocea voastră, atât ca state membre, cât și ca organizație. Poziția de principiu a Inițiativei Central Europene este importantă pentru accelerarea eforturilor de pace, pentru o încetare completă a focului sau o dezescaladare parțială, pentru întoarcerea copiilor ucraineni răpiți și pentru utilizarea deplină a culoarelor de solidaritate. Deblocarea libertății navigației în Marea Neagră este deosebit de importantă. Și mă bazez pe vocile voastre puternice pentru a realiza aceste obiective”, a declarat oficialul ucrainean.

Sybiha a mulțumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei și a descris relația bilaterală drept una esențială pentru stabilitatea regiunii.

„Ne confruntăm cu amenințări comune la adresa securității și suntem destinați să fim buni vecini și parteneri strategici. Am ajuns la o etapă importantă. România predă oficial Ucrainei președinția Inițiativei Central Europene”, a spus ministrul.

Extinderea Uniunii Europene, printre prioritățile președinției ucrainene

Șeful diplomației de la Kiev a arătat că ICE, organizație care reunește 16 state din Europa Centrală și de Sud-Est, reprezintă o platformă importantă de dialog între țările membre ale Uniunii Europene și cele candidate la aderare.

„Anii următori vor fi ani ai extinderii Uniunii Europene. Ne propunem să folosim președinția noastră pentru a contribui la eficientizarea acestui proces. Ucraina, Moldova și partenerii noștri din Balcanii de Vest vor consolida Uniunea Europeană ca membri cu drepturi depline”, a declarat Sybiha.

Ministrul a precizat că securitatea va rămâne o prioritate centrală a mandatului ucrainean.

„Nu există astăzi în Europa o sarcină mai importantă decât oprirea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. O pace cuprinzătoare, justă și durabilă reprezintă fundamentul securității și stabilității pe termen lung în Europa și în toate statele membre”, a afirmat acesta.

Pe agenda viitoarei președinții se vor afla și conectivitatea regională, securitatea energetică, infrastructura, comerțul și reconstrucția, alături de cooperarea în domeniul securității cibernetice și al combaterii dezinformării.

Propunere privind opoziția democratică din Belarus

Andrii Sybiha a anunțat și intenția de a dezvolta dimensiunea dedicată tinerilor în cadrul Inițiativei Central Europene, precum și de a crea legături între această organizație și alte formate de cooperare regională, inclusiv Inițiativa Carpatică.

O altă propunere vizează reprezentanții forțelor democratice din Belarus, țară suspendată din ICE în martie 2022.

„Sunt încrezător că va exista un loc în această organizație pentru un Belarus liber și democratic. Și voi propune invitarea Forțelor Democratice din Belarus și a liderei lor, Svetlana Tihanovskaia, ca invitați speciali la evenimentele noastre, ca semn de speranță și de viitor pentru poporul belarus”, a declarat ministrul ucrainean.

În încheiere, Sybiha a mulțumit autorităților române pentru organizarea reuniunii și pentru exercitarea președinției ICE, exprimându-și dorința unei colaborări strânse între statele membre în perioada următoare.